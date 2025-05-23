Салах: "Это мой лучший шанс на "Золотой мяч"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах считает, что у него еще никогда не было таких высоких шансов на "Золотой мяч", как сейчас.

Уже через четыре месяца будет объявлен новый обладатель "Золотого мяча", и Салах является одним из фаворитов в борьбе за самую престижную индивидуальную награду в футболе.



Салах забил 28 голов и отдал 18 результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги, досрочно оформив с "Ливерпулем" титул, поэтому 32-летний египтянин верит в свои шансы.



"Я бы сказал, что у меня еще никогда не было такого сезона. Вдобавок мы выиграли большой трофей. Поэтому я бы сказал, что прямо сейчас, пока я в этом клубе, это мой лучший шанс получить "Золотой мяч". Это был безумный год, безумный сезон с трофеем. Это дает мне хорошие шансы", — сообщил Салах Sky Sports.