Слот пока не решил, сыграет ли Трент с "Пэлас"
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что пока не решил, сыграет ли защитник Трент Александер-Арнольд в матче заключительного тура Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".
Александер-Арнольд навлек на себя гнев фанатов "Ливерпуля", когда в начале мая объявил, что уйдет из родного клуба свободным агентом в конце сезона.
Александер-Арнольд не сыграл против "Брайтона" в минувший понедельник, и Слот пока не знает, выйдет ли Трент против "Пэлас". Арне лишь надеется, что "Энфилд" достойно проводит своего воспитанника.
"Насчет этого (сыграет ли Трент против "Пэлас") я пока не решил, но, думаю, это должен быть день, которым все насладятся".
"Этого ждали 35 лет. Все фанаты "Ливерпуля" ждали этого момента, и против "Тоттенхэма" мы уже подали пример".
"Все на стадионе заслуживают быть здесь: фанаты, персонал, а также игроки. Одним из моих игроков является Трент, поэтому он определенно заслуживает быть здесь, потому что он был частью невероятно успешного сезона и невероятны успешных лет в этом клубе", — цитирует Слота Sky Sports.
23.05.2025 15:00
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