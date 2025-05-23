Светская хроника за пятницу

Светская хроника "Реал" видит в Родри преемника для Луки Модрича. "Манчестер Юнайтед" не продаст Бруну Фернандеша. "Челси" интересуется двумя голкиперами. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Реал" рассматривает полузащитника "Манчестер Сити" Родри в качестве преемника для покидающего клуб Луки Модрича. (AS)

Несмотря на непопадание в Лигу Чемпионов, "Манчестер Юнайтед" откажется от продажи своего капитана Бруну Фернандеша, которого хочет "Аль-Хиляль". (Givemesport)

"Юнайтед" продаст защитника Тирелла Маласиа, который выиграл титул Эредивизии, выступая за ПСВ на правах аренды. (Manchester Evening News)

"Юнайтед" сражается за нападающего "Кристал Пэлас" Жан-Филиппа Матета. (L'Equipe)

Нападающий "Ипсвича" Лиам Делап провел переговоры с "Челси" и "Юнайтед". (Fabrizio Romano)

"Челси" и "Атлетико" заинтересованы в вингере "Юнайтед" Алехандро Гарначо. (talkSPORT)

"Атлетико" и саудовские клубы хотят полузащитника "Арсенала" Томаса Партея, чей контракт истекает в конце сезона. (Sky Sports)

"Челси" проявляет интерес к голкиперам Дзиону Судзуки из "Пармы" и Джеймсу Траффорду из "Бернли". (TEAMtalk)

Дядя Виктора Дьекереша заявил, что на семейном совете нападающий "Спортинга" решил отвергнуть "Арсенал" с "Юнайтед" и остаться в Лиссабоне. (The Sun)

"Тоттенхэм" надеется, что триумф в Лиге Европе поможет "шпорам" заполучить защитника "Пэлас" Марка Гехи. (Givemesport)

Нападающий "Лестера" Джейми Варди стал целью для "Валенсии". (The Sun)

"Ньюкасл" опередил "Барселону" и "Реал" в борьбе за 18-летнего вингера "Малаги" Антонио Кордеро. (The Chronicle)

Другое

Непопадание в Лигу Чемпионов сократило летний трансферный бюджет "Юнайтед" на 100 миллионов фунтов. (The Guardian)

Массимилиано Аллегри — фаворит букмекеров на замену главному тренеру "Юнайтед" Рубену Амориму. (The Sun)

Экс-вингер "Ливерпуля" Альберт Риера — фаворит на должность главного тренера "Халла". (talkSPORT)

"Байер" продвигается в переговорах с бывшим наставником "Юнайтед" Эриком Тен Хагом. (Fabrizio Romano)

Инвесторы из Саудовской Аравии ведут переговоры о покупке "Миллуолла" из Чемпионшипа. (Daily Mail)

"Ньюкасл" собирается построить новый стадион на 65,000 мест. (Daily Mail)

Игроки "Тоттенхэма" праздновали победу в финале Лиги Европы до 4 утра, выкрикивая "fuck you, Maguire". (The Sun)

Во время поездки в Бильбао фанат "Юнайтед" застрял в туалете, который в это время начал процесс самоочистки. (The Sun)




Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2025 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1764

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. skydreams 23.05.2025 16:00 # skydreams
    Гарначо, Гехи и Экетике. 150 лямов и збс, не бабки если в ЛЧ попадем

    (ответить)

  2. forester-ibe 23.05.2025 15:54 # forester-ibe
    Гавначо, Ришарлисон, Маунт, Соланке, Постекоглу пакуйте

    (ответить)

  3. stamm 23.05.2025 15:08 # stamm
    интересно узнать, что говорит тётя Дьекереша

    (ответить)

  4. narcot 23.05.2025 15:05 # narcot
    «Манчестер Юнайтед» сегодня уволит еще 200 сотрудников клуба – о сокращении им сообщили сразу после поражения в финале Лиги Европы (Daily Mail)


    готовятся уволить смотрим?

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  5. hachidlo 23.05.2025 14:55 # hachidlo
    Одмен, с нереальным энтузиастом, пытается спасти кучерявое ипло башкирца, которого оьоссывают на каждой ветке, обновляя заглавную новость.

    (ответить)

  6. yamateh 23.05.2025 14:46 # yamateh
    Во время поездки в Бильбао фанат "Юнайтед" застрял в туалете, который в это время начал процесс самоочистки. (The Sun)

    Очень кстати получилось)

    (ответить)

  7. high-malvern 23.05.2025 14:44 # high-malvern
    Во время поездки в Бильбао фанат "Юнайтед" застрял в туалете, который в это время начал процесс самоочистки. (The Sun)

    Самоликвидация фанатов МЮ.

    (ответить)

  8. moneycity 23.05.2025 14:43 # moneycity
    "Челси" и "Атлетико" заинтересованы в вингере "Юнайтед" Алехандро Гарначо. (talkSPORT)

    Источник: https://fapl.ru/posts/114982/?c=1

    Вухахахахаха

    (ответить)

  9. imf-tau 23.05.2025 14:36 # imf-tau
    Почистим конюшни от говна (хотя бы пофантазируем). Учитывая что муму без еврокубков число матчей будет адекватное, 17-20 игроков основы хватит за глаза и за уши. Идем по составу -

    Вратари -

    1) Онана - аут, просто на продажу;
    2) Байандыр - остается, но 5 матчей в старте, косячит - на скамейку и в кубки;
    3) Хитон- остается.

    Защита -

    4) Линда - нахуй;
    5) Мазрауи - остается;
    6) Де Лигт- остается;
    7) Мага - на выход, пора;
    8) Мартинес - на выход, если физика сдала;
    9) Доргу - остается;
    10) Йоро - остается;
    11) Далот - если нормальные деньги приходят - можно продать, но пусть будет
    12) Эванс - спасибо за все, на пенсию.

    Полузащита -
    13) Маунт - мое имхо нахуй. но с тз цены контракта возможно это дорого;
    14) Пенальдеш - продать, если дают норм бабки;
    15) Эриксен - спасибо за все, на пенсию;
    16) Каземиро - спасибо за все, на пенсию;
    17) Угарте - остается, но под подозрением;
    18) Мейну - остается, но при норм деньгах продать;
    19) Тоби Кольер - остается - подводить к составу.

    Нападение -

    20) Хуйлан - нахуй любой ценой;
    21) Гавнача - продать;
    22) Зиркзее - остается, но под подозрением;
    23) Амад - остается;
    24) Трешфорд - нахуй;
    25) Антони - вернуть, дать полгода в первой команде.

    Покупаем -
    Мбуэмо (левый винг), Матета (нападающий), Кунья (уже я так понял купили) Гехи (в основу защиты), левый защ лямов за 30, и 2 в полузащиту - 6ку с пасом и 8ку бокс-ту-бокс. С академии подтянуть еще 1 го пз, если продаем Антони - берем левого вингера молодого лямов за 15.

    В итоге будет норм тима для захода в топ 4, по идее норм тима для игры в транзишен - возвращаемся к корням. Ну и да, манагера меняем на что-то более приспосабливаемое у игрокам.

    Источник: https://fapl.ru/posts/114973/?c=1#c8054786

    (ответить)

  10. sellman 23.05.2025 14:21 # sellman
    "Челси" проявляет интерес к голкиперам Дзиону Судзуки из "Пармы". (TEAMtalk)

    Источник: https://fapl.ru/posts/114982/?c=1


    Оооо, супер! Очередной мегалодон в мире вратарей, бистяра и топарик! Ждем хвалебные рассказы, что это восходящая звезда, ну и очередной сезон с дырявым санчезом на воротах, каеф

    (ответить)

  11. kybi4eskoee6lo 23.05.2025 14:15 # kybi4eskoee6lo
    С детства за Миллуолл

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  12. hazard-eden 23.05.2025 14:02 # hazard-eden
    В перерыве первой игры между парижанами и «Ливерпулем» Луиш Кампуш эмоционально общался с судьями на тему красной карточки, которую, по его мнению, должен был получить Ибраима Конате. Защитник «красных» сказал советнику «ПСЖ» по спортивным вопросам: «Бро, это не Лига 1».

    После второй игры ван Дейк поговорил с Кампушем и президентом французского клуба Нассером Аль-Хелайфи. RMC Sport сообщает, что нидерландец принес извинения за свою реплику на прошлой неделе. Он также сказал, что «ПСЖ» – лучшая команда, против которой ему доводилось играть за последние три года.

    (ответить)

  13. tigerpool 23.05.2025 14:02 # tigerpool
    Непопадание в Лигу Чемпионов сократило летний трансферный бюджет "Юнайтед" на 100 миллионов фунтов. (The Guardian)


    топарики

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