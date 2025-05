Светская хроника за пятницу

"Реал" видит в Родри преемника для Луки Модрича. "Манчестер Юнайтед" не продаст Бруну Фернандеша. "Челси" интересуется двумя голкиперами. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Реал" рассматривает полузащитника "Манчестер Сити" Родри в качестве преемника для покидающего клуб Луки Модрича. (AS)



Несмотря на непопадание в Лигу Чемпионов, "Манчестер Юнайтед" откажется от продажи своего капитана Бруну Фернандеша, которого хочет "Аль-Хиляль". (Givemesport)



"Юнайтед" продаст защитника Тирелла Маласиа, который выиграл титул Эредивизии, выступая за ПСВ на правах аренды. (Manchester Evening News)



"Юнайтед" сражается за нападающего "Кристал Пэлас" Жан-Филиппа Матета. (L'Equipe)



Нападающий "Ипсвича" Лиам Делап провел переговоры с "Челси" и "Юнайтед". (Fabrizio Romano)



"Челси" и "Атлетико" заинтересованы в вингере "Юнайтед" Алехандро Гарначо. (talkSPORT)



"Атлетико" и саудовские клубы хотят полузащитника "Арсенала" Томаса Партея, чей контракт истекает в конце сезона. (Sky Sports)



"Челси" проявляет интерес к голкиперам Дзиону Судзуки из "Пармы" и Джеймсу Траффорду из "Бернли". (TEAMtalk)



Дядя Виктора Дьекереша заявил, что на семейном совете нападающий "Спортинга" решил отвергнуть "Арсенал" с "Юнайтед" и остаться в Лиссабоне. (The Sun)



"Тоттенхэм" надеется, что триумф в Лиге Европе поможет "шпорам" заполучить защитника "Пэлас" Марка Гехи. (Givemesport)



Нападающий "Лестера" Джейми Варди стал целью для "Валенсии". (The Sun)



"Ньюкасл" опередил "Барселону" и "Реал" в борьбе за 18-летнего вингера "Малаги" Антонио Кордеро. (The Chronicle)



Непопадание в Лигу Чемпионов сократило летний трансферный бюджет "Юнайтед" на 100 миллионов фунтов. (The Guardian)



Массимилиано Аллегри — фаворит букмекеров на замену главному тренеру "Юнайтед" Рубену Амориму. (The Sun)



Экс-вингер "Ливерпуля" Альберт Риера — фаворит на должность главного тренера "Халла". (talkSPORT)



"Байер" продвигается в переговорах с бывшим наставником "Юнайтед" Эриком Тен Хагом. (Fabrizio Romano)



Инвесторы из Саудовской Аравии ведут переговоры о покупке "Миллуолла" из Чемпионшипа. (Daily Mail)



"Ньюкасл" собирается построить новый стадион на 65,000 мест. (Daily Mail)



Игроки "Тоттенхэма" праздновали победу в финале Лиги Европы до 4 утра, выкрикивая "fuck you, Maguire". (The Sun)



Во время поездки в Бильбао фанат "Юнайтед" застрял в туалете, который в это время начал процесс самоочистки. (The Sun)