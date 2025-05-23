Светская хроника за пятницу
"Реал" видит в Родри преемника для Луки Модрича. "Манчестер Юнайтед" не продаст Бруну Фернандеша. "Челси" интересуется двумя голкиперами. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.
"Реал" рассматривает полузащитника "Манчестер Сити" Родри в качестве преемника для покидающего клуб Луки Модрича. (AS)
Несмотря на непопадание в Лигу Чемпионов, "Манчестер Юнайтед" откажется от продажи своего капитана Бруну Фернандеша, которого хочет "Аль-Хиляль". (Givemesport)
"Юнайтед" продаст защитника Тирелла Маласиа, который выиграл титул Эредивизии, выступая за ПСВ на правах аренды. (Manchester Evening News)
"Юнайтед" сражается за нападающего "Кристал Пэлас" Жан-Филиппа Матета. (L'Equipe)
Нападающий "Ипсвича" Лиам Делап провел переговоры с "Челси" и "Юнайтед". (Fabrizio Romano)
"Челси" и "Атлетико" заинтересованы в вингере "Юнайтед" Алехандро Гарначо. (talkSPORT)
"Атлетико" и саудовские клубы хотят полузащитника "Арсенала" Томаса Партея, чей контракт истекает в конце сезона. (Sky Sports)
"Челси" проявляет интерес к голкиперам Дзиону Судзуки из "Пармы" и Джеймсу Траффорду из "Бернли". (TEAMtalk)
Дядя Виктора Дьекереша заявил, что на семейном совете нападающий "Спортинга" решил отвергнуть "Арсенал" с "Юнайтед" и остаться в Лиссабоне. (The Sun)
"Тоттенхэм" надеется, что триумф в Лиге Европе поможет "шпорам" заполучить защитника "Пэлас" Марка Гехи. (Givemesport)
Нападающий "Лестера" Джейми Варди стал целью для "Валенсии". (The Sun)
"Ньюкасл" опередил "Барселону" и "Реал" в борьбе за 18-летнего вингера "Малаги" Антонио Кордеро. (The Chronicle)
Другое
Непопадание в Лигу Чемпионов сократило летний трансферный бюджет "Юнайтед" на 100 миллионов фунтов. (The Guardian)
Массимилиано Аллегри — фаворит букмекеров на замену главному тренеру "Юнайтед" Рубену Амориму. (The Sun)
Экс-вингер "Ливерпуля" Альберт Риера — фаворит на должность главного тренера "Халла". (talkSPORT)
"Байер" продвигается в переговорах с бывшим наставником "Юнайтед" Эриком Тен Хагом. (Fabrizio Romano)
Инвесторы из Саудовской Аравии ведут переговоры о покупке "Миллуолла" из Чемпионшипа. (Daily Mail)
"Ньюкасл" собирается построить новый стадион на 65,000 мест. (Daily Mail)
Игроки "Тоттенхэма" праздновали победу в финале Лиги Европы до 4 утра, выкрикивая "fuck you, Maguire". (The Sun)
Во время поездки в Бильбао фанат "Юнайтед" застрял в туалете, который в это время начал процесс самоочистки. (The Sun)
23.05.2025 14:00
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Последние комментарии:
Гарначо, Гехи и Экетике. 150 лямов и збс, не бабки если в ЛЧ попадем
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Гавначо, Ришарлисон, Маунт, Соланке, Постекоглу пакуйте
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интересно узнать, что говорит тётя Дьекереша
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«Манчестер Юнайтед» сегодня уволит еще 200 сотрудников клуба – о сокращении им сообщили сразу после поражения в финале Лиги Европы (Daily Mail)
готовятся уволить смотрим?
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Одмен, с нереальным энтузиастом, пытается спасти кучерявое ипло башкирца, которого оьоссывают на каждой ветке, обновляя заглавную новость.
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Во время поездки в Бильбао фанат "Юнайтед" застрял в туалете, который в это время начал процесс самоочистки. (The Sun)
Очень кстати получилось)
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Во время поездки в Бильбао фанат "Юнайтед" застрял в туалете, который в это время начал процесс самоочистки. (The Sun)
Самоликвидация фанатов МЮ.
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"Челси" и "Атлетико" заинтересованы в вингере "Юнайтед" Алехандро Гарначо. (talkSPORT)
Источник: https://fapl.ru/posts/114982/?c=1
Вухахахахаха
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Почистим конюшни от говна (хотя бы пофантазируем). Учитывая что муму без еврокубков число матчей будет адекватное, 17-20 игроков основы хватит за глаза и за уши. Идем по составу -
Вратари -
1) Онана - аут, просто на продажу;
2) Байандыр - остается, но 5 матчей в старте, косячит - на скамейку и в кубки;
3) Хитон- остается.
Защита -
4) Линда - нахуй;
5) Мазрауи - остается;
6) Де Лигт- остается;
7) Мага - на выход, пора;
8) Мартинес - на выход, если физика сдала;
9) Доргу - остается;
10) Йоро - остается;
11) Далот - если нормальные деньги приходят - можно продать, но пусть будет
12) Эванс - спасибо за все, на пенсию.
Полузащита -
13) Маунт - мое имхо нахуй. но с тз цены контракта возможно это дорого;
14) Пенальдеш - продать, если дают норм бабки;
15) Эриксен - спасибо за все, на пенсию;
16) Каземиро - спасибо за все, на пенсию;
17) Угарте - остается, но под подозрением;
18) Мейну - остается, но при норм деньгах продать;
19) Тоби Кольер - остается - подводить к составу.
Нападение -
20) Хуйлан - нахуй любой ценой;
21) Гавнача - продать;
22) Зиркзее - остается, но под подозрением;
23) Амад - остается;
24) Трешфорд - нахуй;
25) Антони - вернуть, дать полгода в первой команде.
Покупаем -
Мбуэмо (левый винг), Матета (нападающий), Кунья (уже я так понял купили) Гехи (в основу защиты), левый защ лямов за 30, и 2 в полузащиту - 6ку с пасом и 8ку бокс-ту-бокс. С академии подтянуть еще 1 го пз, если продаем Антони - берем левого вингера молодого лямов за 15.
В итоге будет норм тима для захода в топ 4, по идее норм тима для игры в транзишен - возвращаемся к корням. Ну и да, манагера меняем на что-то более приспосабливаемое у игрокам.
Источник: https://fapl.ru/posts/114973/?c=1#c8054786
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"Челси" проявляет интерес к голкиперам Дзиону Судзуки из "Пармы". (TEAMtalk)
Источник: https://fapl.ru/posts/114982/?c=1
Оооо, супер! Очередной мегалодон в мире вратарей, бистяра и топарик! Ждем хвалебные рассказы, что это восходящая звезда, ну и очередной сезон с дырявым санчезом на воротах, каеф
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С детства за Миллуолл
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В перерыве первой игры между парижанами и «Ливерпулем» Луиш Кампуш эмоционально общался с судьями на тему красной карточки, которую, по его мнению, должен был получить Ибраима Конате. Защитник «красных» сказал советнику «ПСЖ» по спортивным вопросам: «Бро, это не Лига 1».
После второй игры ван Дейк поговорил с Кампушем и президентом французского клуба Нассером Аль-Хелайфи. RMC Sport сообщает, что нидерландец принес извинения за свою реплику на прошлой неделе. Он также сказал, что «ПСЖ» – лучшая команда, против которой ему доводилось играть за последние три года.
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Непопадание в Лигу Чемпионов сократило летний трансферный бюджет "Юнайтед" на 100 миллионов фунтов. (The Guardian)
топарики
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