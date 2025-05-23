Мареска подтвердил, что Фернандес останется в "Челси"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска подтвердил, что полузащитник Энцо Фернандес не покинет "Стэмфорд Бридж" грядущим летом.

В последнее время испанские и аргентинские медиа настойчиво сватали 24-летнего Фернандеса в "Реал".



Однако в этом сезоне Фернандес добился внушительного прогресса, и Мареска совершенно не заинтересован в расставании со столь полезным игроком.



"Он — главный игрок для нас. Он — один из капитанов, лидеров, и он очень хорош".



"Он может стать еще лучше в следующем сезоне, начиная с первого дня".



"Мне нечего сказать насчет этих спекуляций. Он сосредоточен на нас, и это самое важное".



"Означает ли это, что Фернандес остается? Да", — цитирует Мареску Sky Sports.