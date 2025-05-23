"Юнайтед" упустил Луиша Кампуша

Луиш Кампуш "Манчестер Юнайтед" потерпел неудачу в своих попытках переманить спортивного советника французского ПСЖ Луиша Кампуша.

"Юнайтед" находится в поисках нового трансферного гуру с тех пор, как в декабре Дэн Эшуорт покинул должность спортивного директора "красных дьяволов".

Как сообщает ESPN, на радаре у "Юнайтед" находился Кампуш, который трудится на ПСЖ с 2022 года, определяя спортивную стратегию клуба и отвечая за комплектацию состава.

Однако накануне, на следующий день после проигранного "Юнайтед" финала Лиги Европы, Кампуш положил конец спекуляциям насчет своего будущего.

60-летний португалец заключил с компанией Qatar Sports Investments, которая владеет ПСЖ и "Брагой", новый контракт до 2030 года.




Метки Кампуш, Манчестер Юнайтед, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 23.05.2025 11:00

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Последние комментарии:




  1. closer 23.05.2025 11:40 # closer
    А трансферного гуру и выдающегося футбольного эксперта Джозефа Байдена, Юнайтед не хотел?

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