Диалло: "Такой сезон никогда не повторится в "Юнайтед"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло пообещал, что его команда никогда не повторит столь ужасный сезон.

Поражение 1:0 от "Тоттенхэма" в финале Лиги Европы подвело итог этому неутешительному для "Юнайтед" сезону.



"Юнайтед" финиширует в подвале турнирной таблицы Премьер-Лиги, не попадая в еврокубки на следующий сезон, и Диалло считает нужным принести извинения фанатам своего клуба за такое фиаско.



"Во-первых, я бы хотел поздравить "Тоттенхэм" с их победой, а также извиниться перед всеми фанатами "Манчестера" в мире. Это неприемлемый сезон, и никто не может отрицать этого, но мы всегда выходим на поле мотивированными".



"Я обещаю вам, что такой сезон никогда не повторится в этом великом клубе. Спасибо всем вам за вашу поддержку на протяжении сезона. Вы были на нашей стороне, несмотря ни на что", — пишет Диалло в социальных сетях.