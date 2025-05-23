После окончания этого сезона главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола лишится своего ближайшего помощника в лице Карлоса Висенса.

Висенс является одним из двух ассистентов главного тренера "Сити", наряду с Хуанмой Лильо. Эту должность Карлос занимает с 2021 году, прежде поработав с командой "горожан" U-18.



Однако португальская газета Record утверждает, что правая рука Гвардиолы уже согласился возглавить "Брагу". О подписании сторонами трехлетнего контракта будет объявлено на следующей неделе.



В "Браге" 42-летнему испанцу предстоит заменить Карлуша Карвальяла, известного в Британии по работе с "Суонси".



Этот сезон "Брага" завершила на четвертом месте в португальском первенстве, но президент клуба Антониу Сальвадор надеется завоевать титул при помощи Висенса.