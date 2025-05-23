Игроки "Тоттенхэма" ожидают увольнения Постекоглу

Игроки "Тоттенхэма" не ожидают, что Анге Постекоглу будет их главным тренером в следующем сезоне.

В минувшую среду "Тоттенхэм" завоевал свой первый за 17 последних лет трофей, одержав победу 1:0 над "Манчестер Юнайтед" в финале Европы.



Этот успех не внес ясности насчет будущего Постекоглу, хотя президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви присутствовал в Бильбао и лично поздравил Анге с его игроками.



По информации Daily Mail, в данный момент Леви склоняется к расставанию с Постекоглу, чей контракт рассчитан до лета 2026. Такое ощущение есть в раздевалке команды.



Несмотря на завоевание трофея и путевки в Лигу Чемпионов, Леви не может закрывать глаза на то, что "Тоттенхэм" страдал на протяжении девяти последних месяцев в Премьер-Лиге и сейчас является худшей командой дивизиона после трех вылетевших.



Более того, Леви уже начал перебирать варианты на замену Постекоглу, и одним из них является Марку Силва из "Фулхэма".