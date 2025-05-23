"Аль-Хиляль" по-прежнему хочет Фернандеша

Саудовский "Аль-Хиляль" по-прежнему заинтересован в приобретении капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша.

После поражения 1:0 от "Тоттенхэма" в финале Лиги Европы Фернандеш заявил, что хочет остаться в "Юнайтед", но отнесется с пониманием, если клуб попытается его продать.



Это может оказаться на руку "Аль-Хилялю", который в своем составе обладает бывшими игроками Премьер-Лиги вроде Калиду Кулибали, Рубена Невеша и Александара Митровича.



Как сообщает Sky Sports, в данный момент переговоры не находятся в продвинутой стадии, но все может быстро измениться, потому что "Аль-Хиляль" хочет заполучить Фернандеша в специальное летнее трансферное окно с 1 по 10 июня, чтобы взять Бруну на клубный Чемпионат Мира.



Фернандеш является ключевым игроком команды Рубена Аморима, однако уже в сентябре португальскому полузащитнику, чей контракт рассчитан до 2027 года, исполнится 31.