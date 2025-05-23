Продажа Рэшфорда, Антони и Санчо — приоритет для МЮ

"Манчестер Юнайтед" определил трех своих игроков, продажа которых является приоритетной задачей для клуба на грядущее лето.

Поражение 1:0 от "Тоттенхэма" в финале Лиги Европы стало большим ударом по трансферному бюджету "Юнайтед", и теперь "красным дьяволам" нужно думать, откуда еще взять деньги на перестройку команды.



Как сообщает Manchester Evening News, "Юнайтед" очень рассчитывает на продажу имеющихся игроков, хотя в последние годы у клуба с "Олд Траффорд" возникали с этим проблемы.



В первую очередь "Юнайтед" ищет покупателей на Маркуса Рэшфорда, Антони и Джейдона Санчо, которые сейчас выступают за другие клубы на правах аренды и которых главный тренер Рубен Аморим не планирует интегрировать назад в свою команду.



В данный момент "Юнайтед" оценивает Рэшфорда в 40 миллионов фунтов, Антони доступен за 32.5 млн. фунтов, а "Челси" обязан или выкупить Санчо за 25 млн. фунтов, или вернуть Джейдона со штрафом в 5 млн. фунтов.



Источник добавляет, что Рэшфорд едва ли останется в "Вилле". Маркус собирается перейти в один из зарубежных клубов, выступающих в Лиге Чемпионов.



При этом "Юнайтед" будет открыт и к предложениям по другим своим игрокам, включая Тирелла Маласиа, Алехандро Гарначо и Расмуса Хейлунда.