Семь вещей, что мы узнали в 37-м туре

"Эвертон" попрощался с "Гудисон Парк", "Арсенал" лишил "Ньюкасл" надежды на второе место, "Манчестер Сити" поднялся на третью строчку в таблице после разочарования в финале Кубка Англии. Об этом и другом — в итогах предпоследнего тура в английской Премьер-Лиге.





"Эвертон" ждет большая перезагрузка



Против "Саутгемптона" "Эвертон" провел очень эмоциональный матч, который стал последним на легендарном "Гудисон Парк". К следующему сезону будет готов новый стадион "ирисок", получивший коммерческое название "Хилл Дикинсон", в честь местной юридической фирмы, но сыграть на нем смогут далеко не все футболисты из нынешнего состава команды Дэвида Мойеса.



Сразу у 11 игроков "Эвертона" подходят к концу контракты этим летом, и пока что клуб не продлил ни одного из них. Точно покидают команду ветераны Эшли Янг, Асмир Бегович, Майкл Кин, перемещается на тренерскую должность легендарный Шеймус Коулмен, уходят резервный голкипер Жоау Виржиния, находящийся в конфликте с болельщиками Нил Мопе, а также отказавшийся от понижения зарплаты Абдулай Дукуре. Пока есть шансы на продление отношений с Домиником Калверт-Левином, Идриссой Гуйе, непонятна ситуация с Мейсоном Холгейтом.



Исход большинства этих игроков приводит к необходимости провести перезагрузку состава — у Дэвида Мойеса будут большие возможности для приглашения новых игроков при таком облегчении зарплатной ведомости, но пока неясно каким будет трансферный бюджет клуба летом. Уже говорят о приходе свободным агентом бывшего подопечного Мойеса по "Вест Хэму" Владимира Цоуфала — игроки с опытом выступлений в элите "ирискам" пригодятся, но будут и новые для Премьер-Лиги лица.



"Сити" проиграл в финале, но приблизился к Лиге Чемпионов



"Манчестер Сити" впервые с сезона 2016/17 завершает сезон без трофеев, и недовольный Бернарду Силва высказал свое мнение о необходимости перемен.



"В следующем году что-то должно измениться", — сказал он после поражения от "Кристал Пэлас" на "Уэмбли" в финале Кубка Англии. "У меня есть свое мнение, и я не собираюсь его вам высказывать. В плохие моменты ты учишься новым вещам. Прежде всего тому, с кем можно сражаться. Потому что именно в плохие моменты ты видишь, кто настоящий. Мы не должны ничего принимать как должное. У меня есть свое мнение, но что-то определенно нужно менять, когда ты не выступаешь на своем уровне".



Безусловно, после стольких побед в составе "Сити" португальцу неприятно оказываться в роли проигравшей стороны со скромным "Пэлас", но жизнь продолжается, и у "горожан" еще есть задача на концовку сезона — финишировать в зоне Лиги Чемпионов. Победа 3:1 над "Борнмутом" во вторник приблизила команду к выполнению этой обязательной задачи, а победным в этом матче стал именно гол Силвы.



Цена на Эзе может взлететь еще выше после победы в Кубке Англии



Выиграв первый в своей истории большой трофей, "Кристал Пэлас" оказался на грани большой перезагрузки, так как нет сомнений в том, что летом клуб будет вынужден продать ряд своих лидеров. Одним из них, вероятно, станет и герой кубкового финала Эберечи Эзе.



Эзе слишком хорош, чтобы оставаться на "Селхерст Парк". "Пэлас" времен Оливера Гласнера — это очень сильная, организованная и привлекательная команда. Но прогресс Эберечи — это нечто иное. Иногда во время его ранней карьеры в "Пэлас" возникало ощущение, что он немного не дорабатывает. Уровень его мастерства всегда был исключительным. Теперь же он использует его на новом уровне, его игра в завершении хладнокровна, а телосложение подтянуто.



У Эзе нет потолка. Он может играть за любую команду в Европе. Но ему 26 лет, до конца контракта осталось два года, а у "Пэлас" есть модель, основанная на развитии, и такие игроки, как Ромен Эссе, уже готовы в качестве потенциальной замены. Не всегда есть обратная сторона. Продажа того, кто сделал все возможное, все равно может быть выгодна всем. Вдобавок победа в финале Кубка Англии однозначно подняла ценник Эзе, и "Пэлас" получит отличную компенсацию.



Райс положил конец мечте "сорок" о втором месте



Далекая мечта "Ньюкасла" занять второе место окончательно развеялась. То, что такая возможность вообще существовала, было свидетельством невероятной целеустремленности и последовательности команды в последние несколько месяцев, пока "Арсенал" дистанцировался от борьбы за титул.



В конце концов отсутствие Александера Исака на "Эмирейтс", где решающим стал шикарный удар Деклана Райса, дорого обошлось подопечным Эдди Хау. Тем не менее, поражение в Северном Лондоне ставит перед "Ньюкаслом" непростую задачу — довести дело до конца в последний день сезона.



Если против "Эвертона" дома подопечные Хау потеряют очки, их судьба будет зависеть от других команд. В воскресенье на "Сент-Джеймс Парк", где "Ньюкасл" выиграл пять последних матчей кряду, уверенность в своих силах у "сорок" должна оставаться высокой. Второе место осталось за "Арсеналом", но куда важнее для "сорок" — не отдать путевку в Лигу Чемпионов.



Гиббс-Уайт настаивает на вызове в сборную



Морган Гиббс-Уайт был разочарован тем, что не получил вызов, когда Томас Тухель два месяца назад формировал свой первый состав сборной Англии. Последующие корректировки привели к тому, что Гиббс-Уайт все-таки был призван в команду, но, похоже, ему еще многое предстоит доказать.



Тухель не использовал Гиббс-Уайта в отборочных матчах к Чемпионату Мира против Албании и Латвии, поэтому нет никаких гарантий, что он вызовет 25-летнего игрока в следующий раз. В конце концов у немецкого тренера не так уж мало вариантов среди атакующих игроков. Однако Гиббс-Уайт делает все возможное, чтобы привлечь внимание Тухеля.



Он отлично сыграл в победе "Ноттингем Форест" над "Вест Хэмом", а его бдительность принесла ему седьмой гол во время этой впечатляющей кампании. Гиббс-Уайт воспользовался неудачным пасом вратаря "Вест Хэма" Альфонса Ареоля и направил "лесников" на путь к трем очкам, которые сохранили им шансы на попадание в Лигу Чемпионов. Хватит ли этого, чтобы убедить Тухеля дать ему еще один шанс?



Местные парни дарят надежду "Лестеру"



Кейси Макатир забил свой первый гол в Премьер-Лиге за "Лестер". Выпускник академии, пришедший в клуб в возрасте восьми лет, был вынужден ждать своего часа под руководством Рууда Ван Нистелроя.



23-летний футболист забил решающий гол, обеспечив "Лестеру" победу во время прощания с Джейми Варди. В сезоне, пронизанном негативом, блеск местного парня придаст болельщикам "Лестера" столь необходимый оптимизм на предстоящий год в Чемпионшипе.



Это особенно важно в свете потенциальных проблем с финансовым фейр-плей — "Лестеру" придется столкнуться с санкциями вроде запрета на трансферы или снятия очков, что делает внутренние ресурсы команды особенно ценными. Кроме Макатира, у "лис" есть 15-летний полузащитник Джереми Монга, 16-летний форвард Джейку Эванс, чей небольшой опыт в Премьер-Лиге пригодится в следующем сезоне.



У Марески — большая дилемма перед решающим матчем за Лигу Чемпионов



Только благодаря блестящей игре двух своих крайних защитников "Челси" одолел "Манчестер Юнайтед" и сохранил в своих руках шансы на Лигу Чемпионов. Но в заключительном туре против "Ноттингем Форест" "синих" ожидает атакующая дилемма. В отсутствие отстраненного Николаса Джексона 19-летнему Тайрику Джорджу было предложено возглавить линию нападения против "Юнайтед" в его первом старте в рамках Премьер-Лиги.



Более комфортно чувствуя себя на фланге и противостоя опытной обороне, Джордж толком себя не проявил — за исключением решения о назначении пенальти, которое было отменено при пересмотре. За весь матч Тайрик совершил только 14 касаний, включая одно единственное в штрафной "Юнайтед".



"Очень хорошо, очень хорошо, смело", — сказал Энцо Мареска, когда его спросили об игре Джорджа. "Он был угрозой. Ему было нелегко". На вопрос о том, достаточно ли Тайрик сделал для того, чтобы начать игру в старте и с "Форест", Мареска ответил: "Абсолютно, да, на 100 процентов". Является ли это просто проницательным менеджментом, еще предстоит выяснить, но вариантов у Марески не так уж много. Проведет ли итальянский тренер еще один эксперимент или попробует Педру Нету или Коула Палмера в качестве "ложной девятки"? Решение может иметь огромные последствия, так как на кону путевка в Лигу Чемпионов и большие деньги.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru