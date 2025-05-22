Алан Хансен вручит "Ливерпулю" кубок Премьер-Лиги

Легенда "Ливерпуля" Алан Хансен сыграет свою роль в церемонии награждения "красных" как чемпионов Премьер-Лиги.

"Ливерпуль" оформил титул еще 27 апреля, когда разгромил "Тоттенхэм" со счетом 5:1, однако по традиции кубок Премьер-Лиги будет вручен команде Арне Слота только в заключительном домашнем матче сезона.



Этим матчем станет противостояние с "Кристал Пэлас" в ближайшее воскресенье, и подготовка к церемонии награждения на "Энфилде" идет полным ходом.



Как сообщает The Telegraph, после финального свистка капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк получит кубок Премьер-Лиги из рук легендарного Хансена, который сам играл на позиции центрального защитника.



В свое время Хансен провел 14 лет в "Ливерпуле". Алан принял участие в 620 матчах и завоевал с "красными" восемь чемпионских титулов, включая три в качестве капитана.



Именно Хансен был последним капитаном "Ливерпуля", поднимавшим чемпионский кубок перед заполненным фанатами "Копом" в 1990 году.



Это будет эмоциональное событие и для самого Хансена. Менее года назад 69-летний шотландец перенес тяжелую болезнь, некоторое время проведя в госпитале.