Амориму не грозит увольнение из "Юнайтед"

Главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Рубену Амориму не грозит увольнение со своего поста, несмотря на поражение в финале Лиги Европы.

После поражения 1:0 от "Тоттенхэма" накануне вечером Аморим заявил, что не бросит свою работу, но готов уйти безо всякой компенсации, если этого пожелает клуб.



Но у клуба такого желания нет. Как утверждает Sky Sports, "Юнайтед" всегда рассматривал назначение Аморима как долгосрочный проект, и один матч просто не может определить судьбу Рубена.



Аморим сохраняет полную поддержку клуба, и это найдет подтверждение с помощью летних трансферов. Правда, бюджет "Юнайтед" будет значительно ниже, чем если бы в случае победы в финале.



По-прежнему поддерживает Аморима и раздевалка "Юнайтед". Сразу несколько игроков команды, включая Люка Шоу и капитана Бруну Фернандеша, выразили уверенность, что Рубен — правильный человек для "красных дьяволов".