Троссард близок к новому контракту с "Арсеналом"

"Арсенал" значительно продвинулся в переговорах со своим вингером Леандро Троссардом о новом контракте, и теперь все стороны уверены в заключении сделки.

Действующий контракт Троссарда истекает только в 2027 году, однако Леандро проявил себя столь полезным игроком, что "Арсенал" захотел связать его будущее на более длительный срок.



Одновременно с помощью нового контракта "Арсенал" надеется оградить 30-летнего бельгийца от интереса из Саудовской Аравии.



По информации BBC, в последние недели переговоры ускорились, и теперь у сторон появилась уверенность, что Троссард продлит свое пребывание на "Эмирейтс". Этим процессом заведует новый спортивный директор лондонского клуба Андреа Берта.



Троссард забил 28 голов в своих 123 матчах за "Арсенал" во всех соревнованиях после перехода из "Брайтона" за 27 миллионов фунтов в январе 2023.