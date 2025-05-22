Троссард близок к новому контракту с "Арсеналом"
"Арсенал" значительно продвинулся в переговорах со своим вингером Леандро Троссардом о новом контракте, и теперь все стороны уверены в заключении сделки.
Действующий контракт Троссарда истекает только в 2027 году, однако Леандро проявил себя столь полезным игроком, что "Арсенал" захотел связать его будущее на более длительный срок.
Одновременно с помощью нового контракта "Арсенал" надеется оградить 30-летнего бельгийца от интереса из Саудовской Аравии.
По информации BBC, в последние недели переговоры ускорились, и теперь у сторон появилась уверенность, что Троссард продлит свое пребывание на "Эмирейтс". Этим процессом заведует новый спортивный директор лондонского клуба Андреа Берта.
Троссард забил 28 голов в своих 123 матчах за "Арсенал" во всех соревнованиях после перехода из "Брайтона" за 27 миллионов фунтов в январе 2023.
22.05.2025 21:00
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Даже близко не близок как говорится, его посты в интернете которые выглядят как прощальные говорят о другом, плюс инфа от его жены что они уезжают из Лондона недавно всплывала, у него есть шанс остаться разве что в конце сезоне если не подпишут нового вингера, а над этим работать начали ещё зимой.
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Очередное говно из стана калониров.
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