Троссард близок к новому контракту с "Арсеналом"

Леандро Троссард "Арсенал" значительно продвинулся в переговорах со своим вингером Леандро Троссардом о новом контракте, и теперь все стороны уверены в заключении сделки.

Действующий контракт Троссарда истекает только в 2027 году, однако Леандро проявил себя столь полезным игроком, что "Арсенал" захотел связать его будущее на более длительный срок.

Одновременно с помощью нового контракта "Арсенал" надеется оградить 30-летнего бельгийца от интереса из Саудовской Аравии.

По информации BBC, в последние недели переговоры ускорились, и теперь у сторон появилась уверенность, что Троссард продлит свое пребывание на "Эмирейтс". Этим процессом заведует новый спортивный директор лондонского клуба Андреа Берта.

Троссард забил 28 голов в своих 123 матчах за "Арсенал" во всех соревнованиях после перехода из "Брайтона" за 27 миллионов фунтов в январе 2023.




Метки Арсенал, контракты, Троссард

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2025 21:00

Количество просмотров Просмотров: 149

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. fantasy-arsenal 22.05.2025 21:11 # fantasy-arsenal
    Даже близко не близок как говорится, его посты в интернете которые выглядят как прощальные говорят о другом, плюс инфа от его жены что они уезжают из Лондона недавно всплывала, у него есть шанс остаться разве что в конце сезоне если не подпишут нового вингера, а над этим работать начали ещё зимой.

    (ответить)

  2. chelsea88 22.05.2025 21:10 # chelsea88
    Очередное говно из стана калониров.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: