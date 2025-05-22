Мамардашвили: "Следующий сезон проведу в "Ливерпуле"
Голкипер Георгий Мамардашвили подтвердил, что в следующем сезоне будет конкурировать с Алиссоном за роль первого номера "Ливерпуля".
"Ливерпуль" еще в августе прошлого года приобрел Мамардашвили у "Валенсии" за 29 миллионов фунтов, позволив Георгию остаться в испанском клубе на этот сезон.
Но снова в аренду Мамардашвили не собирается. Приход 24-летнего грузина в "Ливерпуль", как ожидается, обернется продажей Кувина Келлехера.
"Я не рассматриваю возможность еще одной аренды. Следующий сезон я проведу в "Ливерпуле".
"Они видят меня в качестве голкипера "Ливерпуля" на следующие 10 лет. Мой следующий шаг будет ровно таким же, как был в "Валенсии".
"Я отправлюсь туда, чтобы проявить себя и делать, что могу. Самое важное — терпение, тренировки и упорная работа. Все остальное сложится само собой".
"Думаю, это будет хорошо. Тренировки с Алиссоном мне помогут, и я наберусь много опыта у него", — цитирует Мамардашвили Liverpool Echo.
22.05.2025 20:00
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