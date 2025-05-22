Артета хочет, чтобы Партей остался в "Арсенале"

Наставник "Арсенала" Микель Артета подтвердил свое желание сохранить полузащитника Томаса Партея.

В этом сезоне Партей является ключевым игроком "Арсенала", приняв участие в 50 матчах с учетом всех соревнований. Томас практически не знает проблем со здоровьем, как это было с ним в предыдущие годы.



Контракт Партея истекает в конце июня, однако Артета надеется на успех в переговорах, которые "Арсенал" уже открыл с 31-летним ганцем о продлении сотрудничества.



"Хочу ли я, чтобы Партей остался? Да. Насчет будущего нескольких игроков есть вопросы, поэтому нам нужно подождать и посмотреть".



"Но что касается Томаса, то с точки зрения стабильности это его лучший сезон. Он исключительным образом играл, проявлял себя и был доступен. Он является действительно важным игроком для нас", — цитирует Артету Sky Sports.