Артета поздравил "Тоттенхэм" с победой в Лиге Европы

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поздравил соседей из "Тоттенхэма" в Лиге Европы.

В этом сезоне "Арсенал" досрочно обеспечил себе второе место в Премьер-Лиге и достиг полуфинала Лиги Чемпионов.



Однако "канониры" финишируют с пустыми руками — в отличие от "Тоттенхэма", который, хоть и находится на 17-й позиции, но накануне завоевал трофей, победив "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы (1:0).



Артета считает, что "шпоры" заслужили свою победу, и лишь может поздравить соседей с окончанием своей 17-летнее бестрофейной серии.



"Просто поздравляю их. Они — чемпионы, и чтобы достичь этого, нужно сделать правильно много вещей".



"Думаю, по ходу сезона сезона они столкнулись со множеством препятствий и сложностей, но в итоге им удалось обеспечить себе красивый момент. Поэтому тебе нужно поздравить их".



"Это спорт, и я уверен, что они сделали все зависящее от них, чтобы достичь этого, и что они очень счастливы".



"Мне же нужно анализировать свою команду. В этом моя работа", — цитирует Артету Sky Sports.