Трем игрокам "Тоттенхэма" не хватило медалей Лиги Европы

Трем игрокам "Тоттенхэма" не хватило медалей во время церемонии награждения после победы "шпор" в финале Лиги Европы.

Накануне вечером "Тоттенхэм" одержал победу 1:0 над "Манчестер Юнайтед", завоевав свой первый с 2008 года трофей.



Во время церемонии награждения президент УЕФА Александер Чеферин первым повесил медаль на шею главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу.



Свои медали от Чеферина получили травмированные Джеймс Мэддисон, Тимо Вернер, Лукас Бергвалл — и даже Уилл Ланкшир, который вторую половину этого сезона провел в "Вест Бромвиче" на правах аренды.



Но когда очередь дошла до Кристиана Ромеро, Родриго Бентанкура и стоявшего последним капитана "шпор" Сона Хен Мина, им медалей не хватило.



Поэтому трофей Лиги Европы над головой Сон был вынужден поднять без медали победителя, отмечает BBC.



Позже УЕФА исправил это недоразумение и доставил недостающие медали в раздевалку "Тоттенхэма", заодно принеся свои извинения.



Добавим, правилами предусмотрено по 50 медалей и проигравшей, и победившей стороне. А клубы уже сами решают, как их распределить между игроками и персоналом. Во время церемонии награждения УЕФА вешает на шеи только по 30 медалей.