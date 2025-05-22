Деку подтвердил интерес "Барселоны" к Диасу и Рэшфорду

Спортивный директор испанской "Барселоны" Деку подтвердил интерес своего клуба к нападающим Луису Диасу из "Ливерпуля" и Маркусу Рэшфорду из "Манчестер Юнайтед".

На этой неделе издание ESPN сообщило, что "Барселона" рассматривает Диаса в качестве "идеального кандидата" для укрепления своей передней линии.



А Рэшфорда связывали с переходом в "Барселону" еще в январе — до того, как Маркус был арендован "Астон Виллой" у "Юнайтед".



Оба игрока действительно находятся на радаре у "Барселоны", однако вопрос о том, может ли каталонский клуб позволить себе того или другого, остается открытым.



"Нам нравится Луис, нам нравится Рэшфорд, и нам нравятся другие игроки. Выходя на трансферный рынок, мы знаем имена игроков, которые могут улучшить нашу команду", — цитирует Деку BBC.