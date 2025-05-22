Фоден: "У меня были вещи поважнее футбола"

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден высказался по поводу своей невыразительной игры в этом сезоне.

Только 12 месяцев назад Фоден был назван лучшим игроком Премьер-Лиги по итогам сезона, оформив с "Сити" четвертый титул подряд.



Прошлым летом Фоден выходил в стартовом составе на все семь матчей сборной Англии на Евро-2024, включая финал, но в этой кампании Фил совершенно не был похож на себя.



В апреле Фоден получил травму лодыжки на "Олд Траффорд", а фанаты "Манчестер Юнайтед" принялись оскорблять маму Фила, но это было лишь одной из многих проблем, с которыми столкнулся 24-летний игрок по ходу сезона.



"Разумеется, это был разочаровывающий сезон для меня. В душевном плане у меня произошло много всего за пределами футбольного поля. Да, это просто одна из этих вещей".



"Иногда в жизни бывают вещи, которые важнее, чем футбол, и в этом сезоне у меня возникли некоторые трудности, но, надеюсь, в следующем сезоне я смогу поправить свое душевное состояние и вернуться туда, где я был в предыдущем сезоне, потому что я знаю, на что способен", — цитирует Фодена Evening Standard.