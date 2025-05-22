Светская хроника за четверг

"Арсенал" обдумывает покупку Родриго. "Челси" и "Ньюкасл" поспорят за Лиама Делапа. "Атлетико" нацелился на Дарвина Нуньеса. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

В ближайшие 10 дней атакующий полузащитник "Байера" Флориан Вирц сделает выбор между "Баварией" и "Ливерпулем". (Kicker)



"Ливерпуль" может пригласить 20-летнего вингера "Лиона" Малика Фофана в случае расставания с Луисом Диасом. (Mundo Deportivo)



Нападающий Виктор Дьекереш, которого сватают в "Арсенал", сообщил партнерам по "Спортингу", что не уверен, где будет играть в следующем сезоне. (Canal 11)



"Арсенал" изучает возможность приобретения нападающего "Реала" Родриго. (Sky Sport Germany)



"Реал" попросит у "Арсенала" 67 миллионов фунтов за Родриго. (Cadena SER)



"Челси" не собирается покупать Родриго, а также не продаст полузащитника Энцо Фернандеса. (Sky Sports)



"Челси" и "Ньюкасл" составят серьезную конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа. (talkSPORT)



"Наполи" и "Чикаго Файр" лидируют в борьбе за полузащитника Кевина Де Брюйне, покидающего "Манчестер Сити" свободным агентом. (talkSPORT)



Полузащитник "Сити" Джеймс Макати остается целью для "Байера", а также вызывает интерес у ряда клубов Премьер-Лиги. (Sky Sport Germany)



"Атлетико" проявляет серьезный интерес к приглашению нападающего "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса. (Mundo Deportivo)



"Брайтон" готов отпустить нападающего Жоао Педро из клуба за 59 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



"Астон Вилла" ведет переговоры о покупке 18-летнего нападающего "Фейеноорда" Зепиквено Редмонда. (Fabrizio Romano)



Другое



Рууд Ван Нистелрой покинет должность главного тренера "Лестера" после заключительного матча сезона. (Sky Sports)



Бывший голкипер "Ливерпуля" Хосе Рейна завершил игровую карьеру в возрасте 42 лет. (BBC)



FA объявила "Вест Хэм" и "Ноттингем Форест" в потере контроля над своими игроками во время матча Премьер-Лиги в минувшее воскресенье. (BBC)



"Худший финал со времен "Игры престолов"! — высказался звездный фанат "Арсенала" Пирс Морган насчет финального матча Лиги Европы между "Тоттенхэмом" и "Юнайтед". (Daily Mail)