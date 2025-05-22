Светская хроника за четверг
"Арсенал" обдумывает покупку Родриго. "Челси" и "Ньюкасл" поспорят за Лиама Делапа. "Атлетико" нацелился на Дарвина Нуньеса. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.
В ближайшие 10 дней атакующий полузащитник "Байера" Флориан Вирц сделает выбор между "Баварией" и "Ливерпулем". (Kicker)
"Ливерпуль" может пригласить 20-летнего вингера "Лиона" Малика Фофана в случае расставания с Луисом Диасом. (Mundo Deportivo)
Нападающий Виктор Дьекереш, которого сватают в "Арсенал", сообщил партнерам по "Спортингу", что не уверен, где будет играть в следующем сезоне. (Canal 11)
"Арсенал" изучает возможность приобретения нападающего "Реала" Родриго. (Sky Sport Germany)
"Реал" попросит у "Арсенала" 67 миллионов фунтов за Родриго. (Cadena SER)
"Челси" не собирается покупать Родриго, а также не продаст полузащитника Энцо Фернандеса. (Sky Sports)
"Челси" и "Ньюкасл" составят серьезную конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа. (talkSPORT)
"Наполи" и "Чикаго Файр" лидируют в борьбе за полузащитника Кевина Де Брюйне, покидающего "Манчестер Сити" свободным агентом. (talkSPORT)
Полузащитник "Сити" Джеймс Макати остается целью для "Байера", а также вызывает интерес у ряда клубов Премьер-Лиги. (Sky Sport Germany)
"Атлетико" проявляет серьезный интерес к приглашению нападающего "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса. (Mundo Deportivo)
"Брайтон" готов отпустить нападающего Жоао Педро из клуба за 59 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)
"Астон Вилла" ведет переговоры о покупке 18-летнего нападающего "Фейеноорда" Зепиквено Редмонда. (Fabrizio Romano)
Другое
Рууд Ван Нистелрой покинет должность главного тренера "Лестера" после заключительного матча сезона. (Sky Sports)
Бывший голкипер "Ливерпуля" Хосе Рейна завершил игровую карьеру в возрасте 42 лет. (BBC)
FA объявила "Вест Хэм" и "Ноттингем Форест" в потере контроля над своими игроками во время матча Премьер-Лиги в минувшее воскресенье. (BBC)
"Худший финал со времен "Игры престолов"! — высказался звездный фанат "Арсенала" Пирс Морган насчет финального матча Лиги Европы между "Тоттенхэмом" и "Юнайтед". (Daily Mail)
22.05.2025 14:00
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Последние комментарии:
Доллар опустился до 78 РУБЛЕЙ и продолжает снижение.
Ебальники хохлов представили?
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фанаты арсенала :" ооо победа в лиге европы, второй еврокубов по уровню, мы хотим выигрывать лч и играть в лч"
в то же время арсенал
2017-2018 всос в полуфинале атлетико
2018-2019 всос в финале челси
2019-2020 всос олимпиакосу в 1/16 ахаххаха
2020-2021 всос вильяреалу в полуфинале
2022-2023 всос в 1/8 спортингу аморима аххахааа
АНЖЕ ПОСТЕКОГЛУ - ЗАШЕЛ УВИДЕЛ ПОБЕДИЛ.
Давайте поздравим королей севера Лондона!
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21.05.2025 19:15 #
halamadrid94
Даже беря во внимание те факты, что шпоры ни разу в этом сезоне не уступали дьяволам, и что они дали отдохнуть многим основным игрокам против Виллы, тогда как их соперник играл против челси основой, думаю МЮ ближе к успеху. На обе забьют хороший кэф. Но также есть вариант доп.тотал 2,5 больше. На него кэф ещё выше. В финалах Лиги Европы в среднем забивалось около трёх голов, да и оборона команд располагает к голам. Бонусом можно добавить ЖК Тоттенхэм 2,5 больше. Два горчичника они явно возьмут.
https://fapl.ru/posts/114940/?c=1#c8053786
великий предсказатель и тут обосрался
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Хохлы, ебальнички к осмотру
«Трамп отверг предложение о "безусловном" прекращении огня в качестве итога переговоров по Украине в Ватикане, которое выдвинули лидеры ЕС.» — WSJ
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ДеЬревне -в Наполи!
Отличный трансф! Тем более форма лазурная , и Мактомин там уже похожий ждет
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Худший финал сыграл венгеровский Арсенал со своей распиаренной командой. Позорный матч с Галатасарем. Было очень стыдно за английский футбол.
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Ебальник этого квадратного долбаёба представили? Когда Тотенхуй врервые за миллион лет поднял над головой трофей, отобрав у любимого МЮ.
https://i.imgur.com/ajcV3rk.jpeg
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Артета: в следующем сезоне «Арсенал» обязан выиграть АПЛ
Посмотрим кем Артета по итогам сезона будет...
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Делап го-го.
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