Светская хроника за четверг

Светская хроника "Арсенал" обдумывает покупку Родриго. "Челси" и "Ньюкасл" поспорят за Лиама Делапа. "Атлетико" нацелился на Дарвина Нуньеса. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

В ближайшие 10 дней атакующий полузащитник "Байера" Флориан Вирц сделает выбор между "Баварией" и "Ливерпулем". (Kicker)

"Ливерпуль" может пригласить 20-летнего вингера "Лиона" Малика Фофана в случае расставания с Луисом Диасом. (Mundo Deportivo)

Нападающий Виктор Дьекереш, которого сватают в "Арсенал", сообщил партнерам по "Спортингу", что не уверен, где будет играть в следующем сезоне. (Canal 11)

"Арсенал" изучает возможность приобретения нападающего "Реала" Родриго. (Sky Sport Germany)

"Реал" попросит у "Арсенала" 67 миллионов фунтов за Родриго. (Cadena SER)

"Челси" не собирается покупать Родриго, а также не продаст полузащитника Энцо Фернандеса. (Sky Sports)

"Челси" и "Ньюкасл" составят серьезную конкуренцию "Манчестер Юнайтед" в борьбе за нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа. (talkSPORT)

"Наполи" и "Чикаго Файр" лидируют в борьбе за полузащитника Кевина Де Брюйне, покидающего "Манчестер Сити" свободным агентом. (talkSPORT)

Полузащитник "Сити" Джеймс Макати остается целью для "Байера", а также вызывает интерес у ряда клубов Премьер-Лиги. (Sky Sport Germany)

"Атлетико" проявляет серьезный интерес к приглашению нападающего "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса. (Mundo Deportivo)

"Брайтон" готов отпустить нападающего Жоао Педро из клуба за 59 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)

"Астон Вилла" ведет переговоры о покупке 18-летнего нападающего "Фейеноорда" Зепиквено Редмонда. (Fabrizio Romano)

Другое

Рууд Ван Нистелрой покинет должность главного тренера "Лестера" после заключительного матча сезона. (Sky Sports)

Бывший голкипер "Ливерпуля" Хосе Рейна завершил игровую карьеру в возрасте 42 лет. (BBC)

FA объявила "Вест Хэм" и "Ноттингем Форест" в потере контроля над своими игроками во время матча Премьер-Лиги в минувшее воскресенье. (BBC)

"Худший финал со времен "Игры престолов"! — высказался звездный фанат "Арсенала" Пирс Морган насчет финального матча Лиги Европы между "Тоттенхэмом" и "Юнайтед". (Daily Mail)




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Автор mihajlo   

Дата 22.05.2025 14:00

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Последние комментарии:




  1. nareiko-rip 22.05.2025 14:37 # nareiko-rip
    Доллар опустился до 78 РУБЛЕЙ и продолжает снижение.

    Ебальники хохлов представили?

    (ответить)

  2. bembo 22.05.2025 14:32 # bembo
    фанаты арсенала :" ооо победа в лиге европы, второй еврокубов по уровню, мы хотим выигрывать лч и играть в лч"

    в то же время арсенал
    2017-2018 всос в полуфинале атлетико
    2018-2019 всос в финале челси
    2019-2020 всос олимпиакосу в 1/16 ахаххаха
    2020-2021 всос вильяреалу в полуфинале
    2022-2023 всос в 1/8 спортингу аморима аххахааа



    АНЖЕ ПОСТЕКОГЛУ - ЗАШЕЛ УВИДЕЛ ПОБЕДИЛ.

    Давайте поздравим королей севера Лондона!

    (ответить)

  3. standard 22.05.2025 14:30 # standard
    21.05.2025 19:15 #
    halamadrid94

    Даже беря во внимание те факты, что шпоры ни разу в этом сезоне не уступали дьяволам, и что они дали отдохнуть многим основным игрокам против Виллы, тогда как их соперник играл против челси основой, думаю МЮ ближе к успеху. На обе забьют хороший кэф. Но также есть вариант доп.тотал 2,5 больше. На него кэф ещё выше. В финалах Лиги Европы в среднем забивалось около трёх голов, да и оборона команд располагает к голам. Бонусом можно добавить ЖК Тоттенхэм 2,5 больше. Два горчичника они явно возьмут.

    https://fapl.ru/posts/114940/?c=1#c8053786

    великий предсказатель и тут обосрался

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  4. dexter 22.05.2025 14:23 # dexter
    Хохлы, ебальнички к осмотру

    «Трамп отверг предложение о "безусловном" прекращении огня в качестве итога переговоров по Украине в Ватикане, которое выдвинули лидеры ЕС.» — WSJ

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  5. gidro-met 22.05.2025 14:18 # gidro-met
    ДеЬревне -в Наполи!

    Отличный трансф! Тем более форма лазурная , и Мактомин там уже похожий ждет

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  6. gary47 22.05.2025 14:13 # gary47
    Худший финал сыграл венгеровский Арсенал со своей распиаренной командой. Позорный матч с Галатасарем. Было очень стыдно за английский футбол.

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  7. van-dijk 22.05.2025 14:11 # van-dijk
    Ебальник этого квадратного долбаёба представили? Когда Тотенхуй врервые за миллион лет поднял над головой трофей, отобрав у любимого МЮ.
    https://i.imgur.com/ajcV3rk.jpeg

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  8. hunter022 22.05.2025 14:09 # hunter022
    Артета: в следующем сезоне «Арсенал» обязан выиграть АПЛ

    Посмотрим кем Артета по итогам сезона будет...

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  9. hachidlo 22.05.2025 14:01 # hachidlo
    Делап го-го.

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