"Юнайтед" вступил в борьбу за Шерки

"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за атакующего полузащитника французского "Лиона" Райана Шерки.

По информации Sky Sport Germany, представители "Юнайтед" провели переговоры с "Лионом" насчет Шерки, еще когда два клуба пересекались в четвертьфинале Лиги Европы.



Шерки также сватают в "Ливерпуль", однако в данный момент Райан не является приоритетной целью для "красных", которые предпочитают других игроков, включая Флориана Вирца из "Байера".



Основным конкурентом "Юнайтед" в борьбе за Шерки обещает стать дортмундская "Боруссия", которая, в отличие от "красных дьяволов", может предложить 21-летнему французу возможность сыграть в Лиге Чемпионов.



Сам Шерки, забивший 12 голов и отдавший 20 результативных передач в 44 матчах этого сезона, уже решил, что покинет "Лион" грядущим летом, и теперь лишь выбирает новое пристанище.