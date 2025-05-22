Постекоглу: "Не чувствую, что завершил свою работу в "Тоттенхэме"

Анге Постекоглу Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что не считает свою работу в лондонском клубе завершенной.

В преддверии финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" ходили слухи, что даже победа может не спасти Постекоглу от увольнения — уж слишком плохо "Тоттенхэм" выступает в Премьер-Лиге.

После победы 1:0 в Бильбао Постекоглу признал, что его судьба находится в руках президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви, однако сам Анге хочет продолжить работу.

"Я был всецело сосредоточен на том, чтобы выиграть финал. А что случится, то случится".

"Мы все еще строим команду. Это молодая команда, и нам нужно добавить опыта. Мой мыслительный процесс заточен на строительстве команды, которая сможет быть успешной пять или шесть лет".

"Но я всего лишь тренер, и это решение не в моих руках. На меня это не влияет. Вы могли убедиться в этом в преддверии финала. Медаль — это все, что меня волновало, потому что это означает, что этот футбольный клуб завоевал трофей".

"Я не чувствую, что завершил свою работу. Мы все еще строим. В момент, когда я согласился на эту роль, в моей голове было только одно: выиграть что-нибудь. Теперь мы сделали это, и я хочу развить это", — цитирует Постекоглу Sky Sports.




Метки Постекоглу, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2025 11:00

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  1. bangladesh 22.05.2025 11:05 # bangladesh
    старая псина не спиздела про трофей на второй год, но я все же думаю, что какого то имрульс этот трофей не даст ттх в спортивном плане

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