Фернандеш допускает, что "Юнайтед" его продаст

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что не хочет уходить, но в то же время допустил свою продажу грядущим летом.

На протяжении последних недель ходили упорные слухи, что саудовский "Аль-Хиляль" сделал 30-летнего Фернандеша своей целью номер один после того, как не смог заполучить нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.



Фернандеш допускает, что после неудачи в финале Лиги Европы "Юнайтед" попытается выгодно его продать, но уходить по своей инициативе полузащитник сборной Португалии не собирается.



"Я всегда говорил, что буду здесь до тех пор, пока клуб не скажет мне, что настало время уйти. Я жажду большего и хочу привести клуб к великим дням".



"В день, когда клуб подумает, что я им больше не нужен или что настало время расстаться, я уйду. Так бывает в футболе, и ты никогда не знаешь будущее. Но я всегда говорил это и продолжу быть верным своему слову".



"Если клуб думает, что настало время расстаться, потому что они хотят заработать на мне или вроде того, то ничего не поделать. В футболе бывает и так", — цитирует Фернандеша The Independent.