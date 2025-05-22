"Ливерпуль" ждет решения Вирца

"Ливерпуль" все еще ждет решения от атакующего полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Вирца.

В отличие от "Манчестер Сити", который счел трансфер Вирца чересчур дорогим, "Ливерпуль" сохраняет интерес к 22-летнему игроку сборной Германии.



По информации Sky Sport Germany, "Ливерпуль" находится в контакте с семьей Вирца и самим Флорианом — как и "Бавария".



По состоянию на среду "Байер" не получал никаких предложений по Вирцу, но в то же время Флориан пока не уведомлял свой клуб, хочет он уйти или остаться.



Поэтому в данный момент все три заинтересованных клуба — "Ливерпуль", "Бавария" и "Байер" — ждут, когда Вирц определится, где он видит свою дальнейшую карьеру.