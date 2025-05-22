"Ливерпуль" ждет решения Вирца
"Ливерпуль" все еще ждет решения от атакующего полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Вирца.
В отличие от "Манчестер Сити", который счел трансфер Вирца чересчур дорогим, "Ливерпуль" сохраняет интерес к 22-летнему игроку сборной Германии.
По информации Sky Sport Germany, "Ливерпуль" находится в контакте с семьей Вирца и самим Флорианом — как и "Бавария".
По состоянию на среду "Байер" не получал никаких предложений по Вирцу, но в то же время Флориан пока не уведомлял свой клуб, хочет он уйти или остаться.
Поэтому в данный момент все три заинтересованных клуба — "Ливерпуль", "Бавария" и "Байер" — ждут, когда Вирц определится, где он видит свою дальнейшую карьеру.
22.05.2025 09:00
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