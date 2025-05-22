Шоу: "Мы достигли дна, но Аморим — правильный человек"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу уверен, что главный тренер Рубен Аморим — правильный человек, чтобы привести "красных дьяволов" к успеху.

Накануне вечером "Юнайтед" потерпел поражение 1:0 от "Тоттенхэма" в финале Лиги Европы, что становится венцом провального сезона.



Однако Шоу по-прежнему верит в Аморима и в то, что теперь будет только лучше, потому что "Юнайтед" "достиг дна".



"Все мы подавлены. Не таким мы видели исход, если честно. Но это касается не только сегодняшнего вечера, а всего сезона, он никуда не годится. Думаю, все мы должны спросить себя, достаточно ли мы хороши, чтобы быть здесь".



"Для команды вроде "Манчестера" такой сезон, который мы провели, неприемлем. Мы знаем это, все мы знаем это. Не в таком положении должен быть "Манчестер".



"Прямо сейчас я могу на 100 процентов сказать, что он (Аморим) — правильный человек. Наши результаты совершенно не назовешь хорошими. Я здесь давно и поработал с различными тренерами".



"Рубен — на 100 процентов правильный тренер, чтобы вернуть нас туда, где этому клубу положено быть. Я говорю это от своего лица и могу говорить от лица всех игроков".



"Это будет очень сложный процесс. Мы, игроки, подвели многих людей, включая Рубена. Повторюсь, весь сезон наша игра никуда не годится".



"Очевидно, что многое должно измениться. Именно поэтому я говорю, что Рубен — на 100 процентов правильный человек. Он знает, что нужно сделать в этом клубе, и я верю, что он сделает все, чтобы произвести эти изменения и вернуть "Манчестер" на вершину".



"Фанаты? Я понимаю, что прямо сейчас они раздосадованы.И это справедливо. Но я лишь могу поблагодарить их за поддержку. Они всегда были с нами, независимо от нашего положения в таблице и независимо от результатов".



"Мы должны искать позитивные моменты, и единственный позитив в том, что теперь мы лишь можем двигаться вверх. Сейчас мы достигли дна, и нам нужно найти способ вытащить себя из этого и вернуться туда, где этому клубу положено быть", — цитирует Шоу Sky Sports.