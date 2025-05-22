Постекоглу: "Победа в Лиге Европы изменит "Тоттенхэм"

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу считает, что победа над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы может изменить его клуб.

Одолев "Юнайтед" со счетом 1:0 благодаря голу Бреннана Джонсона в финале Лиги Европы, "Тоттенхэм" прервал свою 17-летнюю трофейную серию.



Одновременно Постекоглу сдержал свое обещание о том, что он всегда что-нибудь выигрывает в своем втором полном сезоне в клубе.



На протяжении последних месяцев, пока "Тоттенхэм" буксовал в Премьер-Лиге, Постекоглу неоднократно упрекали за те слова, однако Анге всегда верил в себя и сейчас думает, что это может быть переломный момент для "шпор".



"Это не было хвастовством. Это не было громогласным заявлением. Я действительно верил в это. Если бы мы финишировали третьими, это бы не изменило этот футбольный клуб. Но завоевание трофея — изменит".



"Я не боялся утверждать это. Если бы я не справился, я был бы рад иметь дело с последствиями. Но таковы были мои амбиции. Я был готов принять это на себя. Люди продолжали напоминать мне об этом, но это происходило лишь потому, что у нас сохранялась возможность выиграть что-нибудь".



"Вопрос в том, как клуб воспринимает себя. Люди спешат с критикой клуба, который не может постоять за себя должным образом. Я понимаю это, потому что людям здесь долгое время не на что было опереться. Надеюсь, теперь будет".



"Нет причины, почему они не могут начать следующий год, веря в то, что они могут выиграть что-нибудь снова и создать команду, которая стремится к трофеям. Если вы воспринимаете себя именно так, независимо от внешней шумихи, то это признак великих клубов. Эти клубы ожидают успеха, потому что он у них был. Надеюсь, это позволит клубу продвинуться вперед", — цитирует Постекоглу Sky Sports.