Аморим готов уйти из "Юнайтед" без компенсации

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что готов уйти со своего поста безо всякой компенсации, если этого хочет клуб.

Накануне вечером "Юнайтед" потерпел поражение 1:0 от "Тоттенхэма" в финале Лиги Европы. Таким образом, "красные дьяволы" завершают сезон с пустыми руками и не попадают в еврокубки.



Аморим не считает результат матча в Бильбао справедливым и по-прежнему верит, что с ним "Юнайтед" находится на правильном пути. Но если у клуба другое мнение, Рубен готов освободить свое место.



"Мне нечего показать фанатам, поэтому в данный момент нужно немного веры".



"Давайте посмотрим, что случится. Я всегда открыт, и если руководство и фанаты не чувствуют, что я — правильный человек, тогда на следующий день я уйду без какого-либо разговора о компенсации. Но я не брошу эту работу".



"Я по-настоящему уверен в своей работе. Как вы могли убедиться, я не буду ничего менять в том, как я делаю свою работу".



"Я всегда был честен с вами, парни. Наша игра сегодня не была идеальной, но мы были лучше, чем соперник. Во втором тайме мы старались изо всех сил".



"В некоторые дни мы играли плохо, но сегодня был не тот день", — цитирует Аморима Evening Standard.