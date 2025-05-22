"Тоттенхэм" победил МЮ в финале Лиги Европы
"Тоттенхэм" завоевал свой первый с 2008 года трофей, одержав победу 1:0 над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы благодаря голу Бреннана Джонсона.
Решив свои проблемы со здоровьем, Лени Йоро и Люк Шоу вышли в стартовом составе "красных дьяволов". Также с первых минут появился Амад Диалло, а вот Алехандро Гарначо оказался на скамейке запасных.
"Шпоры" оставили вне стартового состава своего капитана Сона Хен Мина, вместо которого вышел Ришарлисон. Микки Ван де Вен и Кристиан Ромеро воссоединились в центре обороны.
Первый опасный момент в матче возник на 12-й минуте, когд голкипер "Юнайтед" Андре Онана прервал прострел Бреннана Джонсона. Пап Матар Сарр пытался сыграть на добивании, но его удар был заблокирован Харри Магуайром.
"Дьяволы" ответили спустя четыре минуты. Диалло пробивал с острого угла из пределов штрафной, но слегка не попал в дальний угол ворот.
После резвого и немного нервозного начала игра немного успокоилась. "Шпоры" выглядели надежно, а незадолго до перерыва даже открыли счет. Сарр выполнил подачу с левого фланга к ближней штанге, где Джонсон сразу не смог пробить, однако Бреннан тут же получил второй шанс после отскока мяча от Шоу — 1:0.
Во втором тайме "Юнайтед" забрал мяч под свой контроль и принялся давить, при этом оставляя сопернику возможности для контратак.
На 68-й минуте Гульельмо Викарио не лучшим образом сыграл при розыгрыше соперником штрафного, и Расмус Хейлунд головой пытался поразить пустые ворота, однако на самой линии мяч остановил Ван де Вен.
На 72-й минуте Бруну Фернандеш наносил удар головой в падении, но не попал в створ. А спустя две минуты вышедший на замену Гарначо напряг Викарио.
В концовке Магуайр отправился играть нападающего, однако "дьяволы" так и не смогли прорвать чужую оборону. Последний в матче шанс имел Шоу, чей удар был отражен Викарио.
"Тоттенхэм" продемонстрировал на удивление надежную игру в обороне, тогда как "Юнайтед" был слишком беззуб, как практически весь сезон. Помимо трофея, "шпоры" получили и путевку в Лигу Чемпионов.
"Тоттенхэм" (Англия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:0 (1:0)
Гол: Джонсон 42.
"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи (Спенс 90), Бентанкур, Биссума, Сарр (Грей 90), Джонсон (Дансо 79), Соланке, Ришарлисон (Сон 67).
"Манчестер Юнайтед": Онана, Йоро, Магуайр, Шоу, Мазрауи (Далот 85), Каземиро, Фернандеш, Доргу (Майну 90), Диалло, Маунт (Гарначо 71), Хейлунд (Зиркзее 71).
Предупреждения: Ван де Вен, Ришарлисон, Биссума — Диалло, Магуайр.
22.05.2025 00:00
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официально: бородавка на шнобеле луки чмодрича выделяла спидозные железы во время матча с фк арсеналом.микель артета прямо сейчас подключен к аппарату искусственного дыхания.кай
хаверц утверждает.что последними словами испанца перед приступом были: "я уже не гей.я пидорас нахой"
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ладно, будем обьективны, у мс перестройка
подзалупалям уже пи3да
у арсенала дорога к титулу? но кто им помешает опять? коненчо же ИМПЕРАТОРСИ
скриньте
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ТТХ короли севера Лондона
ТРофей +ЛЧ сюдаа
Арсенал залупу в ротик СЮДАААААА
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кстати челси хотел аморима
слезы
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У мю с каждым тренером все хуже и хуже. Гоу след звать Нистелроя, чтобы вылетели наконец в шип.
(ответить)
Арсенал не взял Лигу, потому что они любят брать в рот, вот и все.
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Спортинг взял Лигу потому что там сильные игроки, вот и все.
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ладно, мю может еще спасти этот сезон.
Все или ничего
Последний тур, Астон Вилла, победа!
(ответить)
мамку лемрази ебал. призываю лысого под струю свою!
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а я напомню
21.05.2025 20:37 #
quavo
Сегодня петушары будут попущены
Источник: https://fapl.ru/posts/114940/?c=1
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Проклятье Кейна - сработало в обе стороны.
(ответить)
Хаха! Вот так!
(ответить)
Кейн кстати тоже получит медаль?)
(ответить)
Спецом в финале за Чорли болеть буду
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заметили что все эти камбэки лютая хуета, лучше вылетать сразу, чтобы не так обидно было? ПОмните как МЮ с Лионом красоту исполни? Помните как Лфк против Боруссии в первый сезон клоппа?
а закончилось одним и тем же. Камбек = это хуета. Запомните.
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я ЛЮБЛЮ ЧЕЛСИ!
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Ээээто взвод чекистов роты, вышел в джунги на охоту!
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21.05.2025 19:15 #
halamadrid94
Даже беря во внимание те факты, что шпоры ни разу в этом сезоне не уступали дьяволам, и что они дали отдохнуть многим основным игрокам против Виллы, тогда как их соперник играл против челси основой, думаю МЮ ближе к успеху. На обе забьют хороший кэф. Но также есть вариант доп.тотал 2,5 больше. На него кэф ещё выше. В финалах Лиги Европы в среднем забивалось около трёх голов, да и оборона команд располагает к голам. Бонусом можно добавить ЖК Тоттенхэм 2,5 больше. Два горчичника они явно возьмут.
Источник: https://fapl.ru/posts/114940/?c=1#c8053823
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да канешно...у мю самый дорогой состав в мире, а они на 16 месте в апл (с)
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