"Тоттенхэм" победил МЮ в финале Лиги Европы

"Тоттенхэм" завоевал свой первый с 2008 года трофей, одержав победу 1:0 над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы благодаря голу Бреннана Джонсона.

Решив свои проблемы со здоровьем, Лени Йоро и Люк Шоу вышли в стартовом составе "красных дьяволов". Также с первых минут появился Амад Диалло, а вот Алехандро Гарначо оказался на скамейке запасных.



"Шпоры" оставили вне стартового состава своего капитана Сона Хен Мина, вместо которого вышел Ришарлисон. Микки Ван де Вен и Кристиан Ромеро воссоединились в центре обороны.



Первый опасный момент в матче возник на 12-й минуте, когд голкипер "Юнайтед" Андре Онана прервал прострел Бреннана Джонсона. Пап Матар Сарр пытался сыграть на добивании, но его удар был заблокирован Харри Магуайром.



"Дьяволы" ответили спустя четыре минуты. Диалло пробивал с острого угла из пределов штрафной, но слегка не попал в дальний угол ворот.



После резвого и немного нервозного начала игра немного успокоилась. "Шпоры" выглядели надежно, а незадолго до перерыва даже открыли счет. Сарр выполнил подачу с левого фланга к ближней штанге, где Джонсон сразу не смог пробить, однако Бреннан тут же получил второй шанс после отскока мяча от Шоу — 1:0.



Во втором тайме "Юнайтед" забрал мяч под свой контроль и принялся давить, при этом оставляя сопернику возможности для контратак.



На 68-й минуте Гульельмо Викарио не лучшим образом сыграл при розыгрыше соперником штрафного, и Расмус Хейлунд головой пытался поразить пустые ворота, однако на самой линии мяч остановил Ван де Вен.



На 72-й минуте Бруну Фернандеш наносил удар головой в падении, но не попал в створ. А спустя две минуты вышедший на замену Гарначо напряг Викарио.



В концовке Магуайр отправился играть нападающего, однако "дьяволы" так и не смогли прорвать чужую оборону. Последний в матче шанс имел Шоу, чей удар был отражен Викарио.



"Тоттенхэм" продемонстрировал на удивление надежную игру в обороне, тогда как "Юнайтед" был слишком беззуб, как практически весь сезон. Помимо трофея, "шпоры" получили и путевку в Лигу Чемпионов.



"Тоттенхэм" (Англия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:0 (1:0)



Гол: Джонсон 42.



"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи (Спенс 90), Бентанкур, Биссума, Сарр (Грей 90), Джонсон (Дансо 79), Соланке, Ришарлисон (Сон 67).



"Манчестер Юнайтед": Онана, Йоро, Магуайр, Шоу, Мазрауи (Далот 85), Каземиро, Фернандеш, Доргу (Майну 90), Диалло, Маунт (Гарначо 71), Хейлунд (Зиркзее 71).



Предупреждения: Ван де Вен, Ришарлисон, Биссума — Диалло, Магуайр.



