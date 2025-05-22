"Тоттенхэм" победил МЮ в финале Лиги Европы

Бреннан Джонсон "Тоттенхэм" завоевал свой первый с 2008 года трофей, одержав победу 1:0 над "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы благодаря голу Бреннана Джонсона.

Решив свои проблемы со здоровьем, Лени Йоро и Люк Шоу вышли в стартовом составе "красных дьяволов". Также с первых минут появился Амад Диалло, а вот Алехандро Гарначо оказался на скамейке запасных.

"Шпоры" оставили вне стартового состава своего капитана Сона Хен Мина, вместо которого вышел Ришарлисон. Микки Ван де Вен и Кристиан Ромеро воссоединились в центре обороны.

Первый опасный момент в матче возник на 12-й минуте, когд голкипер "Юнайтед" Андре Онана прервал прострел Бреннана Джонсона. Пап Матар Сарр пытался сыграть на добивании, но его удар был заблокирован Харри Магуайром.

"Дьяволы" ответили спустя четыре минуты. Диалло пробивал с острого угла из пределов штрафной, но слегка не попал в дальний угол ворот.

После резвого и немного нервозного начала игра немного успокоилась. "Шпоры" выглядели надежно, а незадолго до перерыва даже открыли счет. Сарр выполнил подачу с левого фланга к ближней штанге, где Джонсон сразу не смог пробить, однако Бреннан тут же получил второй шанс после отскока мяча от Шоу — 1:0.

Во втором тайме "Юнайтед" забрал мяч под свой контроль и принялся давить, при этом оставляя сопернику возможности для контратак.

На 68-й минуте Гульельмо Викарио не лучшим образом сыграл при розыгрыше соперником штрафного, и Расмус Хейлунд головой пытался поразить пустые ворота, однако на самой линии мяч остановил Ван де Вен.

На 72-й минуте Бруну Фернандеш наносил удар головой в падении, но не попал в створ. А спустя две минуты вышедший на замену Гарначо напряг Викарио.

В концовке Магуайр отправился играть нападающего, однако "дьяволы" так и не смогли прорвать чужую оборону. Последний в матче шанс имел Шоу, чей удар был отражен Викарио.

"Тоттенхэм" продемонстрировал на удивление надежную игру в обороне, тогда как "Юнайтед" был слишком беззуб, как практически весь сезон. Помимо трофея, "шпоры" получили и путевку в Лигу Чемпионов.

"Тоттенхэм" (Англия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 1:0 (1:0)

Гол: Джонсон 42.

"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи (Спенс 90), Бентанкур, Биссума, Сарр (Грей 90), Джонсон (Дансо 79), Соланке, Ришарлисон (Сон 67).

"Манчестер Юнайтед": Онана, Йоро, Магуайр, Шоу, Мазрауи (Далот 85), Каземиро, Фернандеш, Доргу (Майну 90), Диалло, Маунт (Гарначо 71), Хейлунд (Зиркзее 71).

Предупреждения: Ван де Вен, Ришарлисон, Биссума — Диалло, Магуайр.

Тоттенхэм




Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.05.2025 00:00

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Последние комментарии:




  1. bembo 22.05.2025 01:15 # bembo
    https://www.youtube.com/watch?v=6DLqYImEwpQ

    (ответить)

  2. sean-dyche18plus 22.05.2025 00:55 # sean-dyche18plus
    официально: бородавка на шнобеле луки чмодрича выделяла спидозные железы во время матча с фк арсеналом.микель артета прямо сейчас подключен к аппарату искусственного дыхания.кай
    хаверц утверждает.что последними словами испанца перед приступом были: "я уже не гей.я пидорас нахой"

    (ответить)

  3. bembo 22.05.2025 00:55 # bembo
    ладно, будем обьективны, у мс перестройка
    подзалупалям уже пи3да

    у арсенала дорога к титулу? но кто им помешает опять? коненчо же ИМПЕРАТОРСИ

    скриньте

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  4. bembo 22.05.2025 00:50 # bembo
    ТТХ короли севера Лондона
    ТРофей +ЛЧ сюдаа
    Арсенал залупу в ротик СЮДАААААА

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  5. pozitiv4ik 22.05.2025 00:49 # pozitiv4ik
    кстати челси хотел аморима

    слезы

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  6. tigerpool 22.05.2025 00:46 # tigerpool
    У мю с каждым тренером все хуже и хуже. Гоу след звать Нистелроя, чтобы вылетели наконец в шип.

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  7. bembo 22.05.2025 00:45 # bembo
    Арсенал не взял Лигу, потому что они любят брать в рот, вот и все.

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  8. pozitiv4ik 22.05.2025 00:45 # pozitiv4ik
    Спортинг взял Лигу потому что там сильные игроки, вот и все.

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  9. bembo 22.05.2025 00:44 # bembo
    ладно, мю может еще спасти этот сезон.
    Все или ничего
    Последний тур, Астон Вилла, победа!

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  10. narcot 22.05.2025 00:41 # narcot
    мамку лемрази ебал. призываю лысого под струю свою!

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  11. bembo 22.05.2025 00:40 # bembo
    а я напомню

    21.05.2025 20:37 #
    quavo

    Сегодня петушары будут попущены

    Источник: https://fapl.ru/posts/114940/?c=1

    (ответить)

  12. dexter 22.05.2025 00:37 # dexter
    Проклятье Кейна - сработало в обе стороны.

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  13. ray-black 22.05.2025 00:36 # ray-black
    Хаха! Вот так!

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  14. yamateh 22.05.2025 00:35 # yamateh
    Кейн кстати тоже получит медаль?)

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  15. forester-ibe 22.05.2025 00:34 # forester-ibe
    Спецом в финале за Чорли болеть буду

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  16. bembo 22.05.2025 00:33 # bembo
    заметили что все эти камбэки лютая хуета, лучше вылетать сразу, чтобы не так обидно было? ПОмните как МЮ с Лионом красоту исполни? Помните как Лфк против Боруссии в первый сезон клоппа?
    а закончилось одним и тем же. Камбек = это хуета. Запомните.

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  17. bembo 22.05.2025 00:32 # bembo
    я ЛЮБЛЮ ЧЕЛСИ!

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  18. dexter 22.05.2025 00:30 # dexter
    Ээээто взвод чекистов роты, вышел в джунги на охоту!

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  19. skydreams 22.05.2025 00:27 # skydreams
    21.05.2025 19:15 #
    halamadrid94

    Даже беря во внимание те факты, что шпоры ни разу в этом сезоне не уступали дьяволам, и что они дали отдохнуть многим основным игрокам против Виллы, тогда как их соперник играл против челси основой, думаю МЮ ближе к успеху. На обе забьют хороший кэф. Но также есть вариант доп.тотал 2,5 больше. На него кэф ещё выше. В финалах Лиги Европы в среднем забивалось около трёх голов, да и оборона команд располагает к голам. Бонусом можно добавить ЖК Тоттенхэм 2,5 больше. Два горчичника они явно возьмут.

    Источник: https://fapl.ru/posts/114940/?c=1#c8053823

    (ответить)

  20. bembo 22.05.2025 00:27 # bembo
    да канешно...у мю самый дорогой состав в мире, а они на 16 месте в апл (с)

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