Тодд Бели подтвердил планы насчет Сантоса

Президент "Челси" Тодд Белли подтвердил, что полузащитник Андрей Сантос не будет продан грядущим летом.

Сантос, до сих пор не дебютировавший за "Челси" после своего перехода в 2023 году, великолепно отыграл этот сезон за французский "Страсбур" на правах аренды.



В дочернем для "Челси" клубе Сантос забил 11 голов и отдал пять результативных передач в 34 матчах, чем привлек внимание крупнейших клубов в Европе. Одним из претендентов на Андрея назывался "Арсенал".



Однако "Челси" не будет продавать Сантоса, собираясь как можно скорее интегрировать 21-летнего бразильца в команду Энцу Марески.



"У нас концентрация уровня лазера на клубном Чемпионате Мира. У нас есть некоторые игроки, которые присоединятся к нам там, игроки вроде Андрея Сантоса. Мы по-настоящему взволнованы насчет него и того, что он сможет добавить команде", — цитирует Бели talkSPORT.