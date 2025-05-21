Де Брюйне решил не переходить в другой клуб Премьер-Лиги

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне исключил переход в другой клуб Премьер-Лиги.

Еще в прошлом месяце было объявлено, что Де Брюйне покинет "Сити" в конце сезона. Клуб самостоятельно решил не продлевать истекающий контракт Кевина.

Накануне Де Брюйне в последний раз сыграл за "Сити" на "Этихад", и после победы 3:1 над "Борнмутом" "горожане" устроили эмоциональную церемонию проводов Кевина.

И хотя ранее Де Брюйне говорил, что открыт ко всем вариантам для продолжения карьеры, сейчас, утверждает The Telegraph, 33-летний бельгиец решил отправиться за пределы Англии.

К отыгравшему 10 сезонов за "Сити" Де Брюйне существует интерес со стороны итальянского "Наполи", а также клубов МЛС.




Метки Де Брюйне, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2025 21:00

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  1. chelsea88 21.05.2025 21:54 # chelsea88
    В рот вые6анные калониры огорчились.
    Они так мечтали подобрать его.

    (ответить)

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