Де Брюйне решил не переходить в другой клуб Премьер-Лиги

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне исключил переход в другой клуб Премьер-Лиги.

Еще в прошлом месяце было объявлено, что Де Брюйне покинет "Сити" в конце сезона. Клуб самостоятельно решил не продлевать истекающий контракт Кевина.



Накануне Де Брюйне в последний раз сыграл за "Сити" на "Этихад", и после победы 3:1 над "Борнмутом" "горожане" устроили эмоциональную церемонию проводов Кевина.



И хотя ранее Де Брюйне говорил, что открыт ко всем вариантам для продолжения карьеры, сейчас, утверждает The Telegraph, 33-летний бельгиец решил отправиться за пределы Англии.



К отыгравшему 10 сезонов за "Сити" Де Брюйне существует интерес со стороны итальянского "Наполи", а также клубов МЛС.