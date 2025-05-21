"Челси" исключает продажу Энцо Фернандеса

"Челси" не намерен продавать своего полузащитника Энцо Фернандеса грядущим летом.

Уже несколько месяцев Фернандеса связывают с переходом в "Реал", и The Guardian может подтвердить, что Энцо действительно входит в шорт-лист Хаби Алонсо, который ожидает подтверждения главным тренером гранда Ла Лиги.



Особенно настойчиво Фернандеса сватает в Мадрид аргентинская пресса, однако "Челси" отнюдь не паникует.



На "Стэмфорд Бридж" очень довольны прогрессом 24-летнего полузащитника, который был куплен у "Бенфики" за 106.7 млн. фунтов в январе 2023.



Под руководством Энцо Марески аргентинец повысил свою результативность, а также стал проявлять себя как лидер, неоднократно примеряя капитанскую повязку.



Кроме того, у Фернандеса есть контракт до 2032 года, поэтому "Челси" всецело ожидает, что Энцо останется.



В качестве альтернатив Фернандесу "Реал" рассматривает Алексиса Макаллистера из "Ливерпуля" и Хуго Ларссона из "Айнтрахта", а вот увести полузащитника "Реал Сосьедад" Мартина Субименди из под носа у "Арсенала" Королевский клуб уже не надеется.