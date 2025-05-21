Каземиро: "Один из самых успешных сезонов в моей карьере"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро назвал сезон 2024/25 одним из самых успешных в своей карьере.

В начале этого сезона Каземиро угодил в опалу к Эрику Тен Хагу, который явно подталкивал 33-летнего бразильца к уходу из "Юнайтед".



Однако при Рубене Амориме, сменившем Тен Хага на посту главного тренера "Юнайтед", Каземиро утвердился ключевым игроком команды, и ветеран гордится своим преображением.



"Думаю, это один из сезонов, которыми я горжусь больше всего".



"У меня давно не было такого момента, когда тренер не рассчитывает на тебя, но ты продолжаешь трудиться, продолжаешь хорошо делать вещи".



"Конечно, ты хочешь выигрывать трофеи, но это, несомненно, был один из самых успешных сезонов в моей карьере. Из-за того, как я изменил положение вещей с помощью упорной работы и преданности делу", — сообщил Каземиро ESPN Brasil.