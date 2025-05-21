Фройнд: "Постекоглу и Аморим уйдут оба после финала"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма Штеффен Фройнд считает, что главный тренер "шпор" Анге Постекоглу и его визави Рубен Аморим из "Манчестер Юнайтед" оба будут уволены после финала Лиги Европы.

В среду вечером Постекоглу и Аморим поспорят не только за трофей, но и за путевку в Лигу Чемпионов.



Однако Фройнд указывает на то, что оба специалиста совершенно ужасным образом выступили в Премьер-Лиге в этом сезоне.



"Я должен ответить в соответствии с тем, как это устроено в футболе. Думаю, в конце концов не имеет значения, как они сыграют сегодня, потому что Премьер-Лига важнее всего для болельщиков, а эти две команды находятся на 16-м и 17-м местах. Это худший сезон для обеих команд".



"Поэтому я думаю, оба тренера уйдут после матча. Мне не нравится это, но вспомните, как "Манчестер Юнайтед" уволил Ван Галя после победы в Кубке Англии, уволил Тен Хага после победы в Кубке Англии. Так это устроено в футболе. Будучи тренером, я был бы счастлив увидеть, чтобы оба продолжили работу", — сообщил Фройнд Sky Sports.