Ричардс считает ошибкой решение "Сити" отпустить Де Брюйне

Бывший защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс считает, что клуб совершает ошибку, отпуская плеймейкера Кевина Де Брюйне.

Накануне вечером Де Брюйне помог "Сити" одержать победу 3:1 над "Борнмутом" и приблизиться к завоеванию путевки в Лигу Чемпионов.



Одновременно Де Брюйне попрощался с публикой "Этихад", потому что "Сити" решил не продлевать истекающий в конце сезона контракт 33-летнего бельгийца.



Ричардс не поддерживает решение "Сити" отпустить Де Брюйне и считает, что Кевин был бы полезен команде Хосепа Гвардиолы в следующем сезоне.



"Мне просто не кажется правильным отпускать такого рода игрока. Он может еще столь многое предложить этому футбольному клубу".



"Я могу представить его в более оттянутой роли, без такой интенсивной игры в прессинг, как он делал когда-то. Но что касается игры с мячом, потому что "Манчестер Сити" и так всегда доминирует по владению... Уверен, он по-прежнему может делать свою работу с мячом".



"Они приняли решение, и этому не суждено сбыться, но я надеюсь, что, куда бы он ни отправился, он отправится и будет делать ровно то, что он делал последние 10 лет. Он по-прежнему может столь многое предложить на высочайшем уровне".



"Он — суперзвезда, абсолютная суперзвезда", — сообщил Ричардс Sky Sports.