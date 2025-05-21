Луис Диас — "идеальный кандидат" для "Барселоны"

Испанская "Барселона" рассматривает нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса в качестве "идеального кандидата" для усиления своего состава на следующий сезон.

В данный момент Диас находится на пороге своего предпоследнего год по действующему контракту с "Ливерпулем", и ожидается, что в скором времени стороны начнут переговоры о новой сделке.



Однако в планы "Ливерпуля" по продлению сотрудничества с Диасом может вмешаться "Барселона", которая слишком зависима от формы Рафиньи и Ламина Ямаля, надеясь добавить универсального игрока атаки летом.



По своему профилю Диас идеален для "Барселоны", потому что может сыграть не только флангового нападающего, но и центрального форварда, что разгрузило бы и 36-летнего Роберта Левандовски.



Однако финансовая ситуация на "Ноу Камп" определит, сможет ли "Барселона" позволить себе Диаса, сообщает ESPN.



"Барселона" в любом случае ожидает, что переговоры с "Ливерпулем" будут непростыми, потому что 27-летний колумбиец является важной частью команды Арне Слота, забив 17 голов в этом сезоне и сыграв большую роль в завоевании титула Премьер-Лиги.