Салиба и Тимбер пропустят несколько недель

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил, что защитники Вильям Салиба и Юрриен Тимбер пропустят несколько недель с травмами.

До завершения этого сезона "Арсеналу" лишь остается сыграть против "Саутгемптона", и Салиба с Тимбером пропустят этот выезд на "Сент-Мэри" в рамках Премьер-Лиги.



Дело в том, что Салиба был заменен с травмой задней поверхности бедра в перерыве матча против "Ньюкасла" в минувшее воскресенье.



А Тимбер накануне перенес операцию на лодыжке, с дискомфортом в которой Юрриен играл последнее время.



"К сожалению, Вильям пропустит несколько недель. Он дернул заднюю поверхность бедра против "Ньюкасла", поэтому он будет отсутствовать несколько недель".



"Юрриен вчера перенес операцию на своей лодыжке, поэтому он тоже пропустит несколько недель", — цитирует Артету Evening Standard.