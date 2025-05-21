Магуайр не критикует МЮ за постсезонное турне

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что не может критиковать свой клуб за постсезонное турне по Азии.

Матчем заключительного тура Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в ближайшее воскресенье сезон 2024/25 не завершится для "Юнайтед".



Команда Рубена Аморима сразу же отправится в Малайзию и Гонконг, чтобы сыграть два выставочных матча и заработать примерно 7.8 млн. фунтов.



По мнению Магуайра, так игроки команды восполнят те средства, которые "Юнайтед" недополучил в качестве призовых в Премьер-Лиге.



"Это решение клуба, и у нас нет никакого права возражать этому после тех выступлений, которые мы демонстрировали".



"Будучи игроками, мы должны взять ответственность за свою позицию в Премьер-Лиге и признать, что заработанные нами деньги за эту позицию никуда не годятся".



"Так не должно быть. Два месяца назад нам было положено находиться в лучшем положении, сражаясь за попадание в зону Лиги Европы или Лиги Чемпионов".



"У нас нет права стоять здесь и критиковать клуб за попытку заработать немного денег, которые, надеюсь, помогут нам с приобретениями на следующий сезон", — цитирует Магуайра BBC.