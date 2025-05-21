Магуайр не критикует МЮ за постсезонное турне
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что не может критиковать свой клуб за постсезонное турне по Азии.
Матчем заключительного тура Премьер-Лиги против "Астон Виллы" в ближайшее воскресенье сезон 2024/25 не завершится для "Юнайтед".
Команда Рубена Аморима сразу же отправится в Малайзию и Гонконг, чтобы сыграть два выставочных матча и заработать примерно 7.8 млн. фунтов.
По мнению Магуайра, так игроки команды восполнят те средства, которые "Юнайтед" недополучил в качестве призовых в Премьер-Лиге.
"Это решение клуба, и у нас нет никакого права возражать этому после тех выступлений, которые мы демонстрировали".
"Будучи игроками, мы должны взять ответственность за свою позицию в Премьер-Лиге и признать, что заработанные нами деньги за эту позицию никуда не годятся".
"Так не должно быть. Два месяца назад нам было положено находиться в лучшем положении, сражаясь за попадание в зону Лиги Европы или Лиги Чемпионов".
"У нас нет права стоять здесь и критиковать клуб за попытку заработать немного денег, которые, надеюсь, помогут нам с приобретениями на следующий сезон", — цитирует Магуайра BBC.
21.05.2025 15:00
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Как обмельчал этот клуб за объедки готовы ехать за полмира, если на то пошло заехать лучше к саудитам,получили бы в разы больше заодно и от балласта избавятся.
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