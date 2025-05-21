Легенда "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма" Тедди Шерингем дал прогноз на финал Лиги Европы.

В среду вечером "Юнайтед" и "Тоттенхэм" сыграют в Бильбао, определив судьбу трофея Лиги Европы и путевки в Лигу Чемпионов.



Шерингем ожидает увидеть обильный на голы футбол, однако выбрать одну из двух сторон Тедди не решается.



"Я могу представить большое количество голов в матче, потому что ни одна из команд и не может обороняться, и не хочет играть от обороны. Я вижу очень результативный, открытый матч. Я предскажу победу 4:3, но я не знаю, какая команда возьмет верх".



"Думаю, это в любом случае будет изобилие голов и игра без центра поля. На месте "Манчестер Юнайтед" я бы искал слабость в обороне "Тоттенхэма", но, как я уже сказал, четверка защитников "Юнайтед" тоже не отличается надежностью".



"Преимущество получит тот, кто сыграет надежнее в обороне, и все может свестись к тому, какая команда совершит меньше ошибок, потому что обе команды склонны ошибаться".



"Думаю, если дойдет до пенальти, то "Манчестер Юнайтед" будет под огромным давлением. Серия пенальти может повлиять на них в душевном плане, с последствиями для результата", — цитирует Шерингема Daily Mirror.