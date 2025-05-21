Сон: "Кейн будет главным фанатом "Тоттенхэма" в финале Лиги Европы"

Харри Кейн и Сон Хен Мин Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин заявил, что его бывший партнер по команде Харри Кейн будет главным фанатом "шпор" в финале Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".

Ранее в мае Кейн завоевал первый в своей карьере командный трофей, оформив титул Бундеслиги с "Баварией", куда Харри отправился из "Тоттенхэма" летом 2023.

Сон уверен, что теперь Кейн будет отчаянно желать успеха своему бывшему клубу, который проиграл финал Лиги Чемпионов в 2019 году и финал Кубка Лиги в 2021.

"Каждый знает, что Харри — мой лучший друг. Для меня было огромной честью играть вместе с ним. После того, как он выиграл своей первый трофей, мы поговорили об этом".

"Он уже в отпуске, поэтому он не обязан писать мне. Мы с парнями сосредоточены на себе. Харри будет главным фанатом "Тоттенхэма" завтра. Я знаю наверняка, что он будет болеть за нас, находясь на отдыхе", — цитирует Сона ESPN.




Метки Бавария, Кейн, Лига Европы, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2025 12:00

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 21.05.2025 13:19 # vagifspurs
    Харри Кейн сегодня будет очень сильно жалеть, что ушел из Тоттенхэма

    Все таки чашка с Баварией это не те эмоции, а вот Сон сегодня будет самым счастливым человеком на планете Земля!

    Так же как и Дэвис

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  2. hunter022 21.05.2025 12:08 # hunter022
    Значит поражение курятника гарантировано.

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