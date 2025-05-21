Сон: "Кейн будет главным фанатом "Тоттенхэма" в финале Лиги Европы"
Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин заявил, что его бывший партнер по команде Харри Кейн будет главным фанатом "шпор" в финале Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".
Ранее в мае Кейн завоевал первый в своей карьере командный трофей, оформив титул Бундеслиги с "Баварией", куда Харри отправился из "Тоттенхэма" летом 2023.
Сон уверен, что теперь Кейн будет отчаянно желать успеха своему бывшему клубу, который проиграл финал Лиги Чемпионов в 2019 году и финал Кубка Лиги в 2021.
"Каждый знает, что Харри — мой лучший друг. Для меня было огромной честью играть вместе с ним. После того, как он выиграл своей первый трофей, мы поговорили об этом".
"Он уже в отпуске, поэтому он не обязан писать мне. Мы с парнями сосредоточены на себе. Харри будет главным фанатом "Тоттенхэма" завтра. Я знаю наверняка, что он будет болеть за нас, находясь на отдыхе", — цитирует Сона ESPN.
21.05.2025 12:00
Просмотров: 450
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Харри Кейн сегодня будет очень сильно жалеть, что ушел из Тоттенхэма
Все таки чашка с Баварией это не те эмоции, а вот Сон сегодня будет самым счастливым человеком на планете Земля!
Так же как и Дэвис
(ответить)
Значит поражение курятника гарантировано.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий