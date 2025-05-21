Анонс финала Лиги Европы

В среду вечером "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" сразятся в Бильбао, чтобы определить судьбу трофея Лиги Европы.

На старте сезона едва ли кто-нибудь мог предположить, что в финале Лиги Европы сойдутся 17-я и 16-я команды Премьер-Лиги, особенно если ими будут "Тоттенхэм" и "Юнайтед".



"Тоттенхэм" и "Юнайтед" совершенно провалили этот сезон Премьер-Лиги, и в финале для них на кону будет не только трофей, но и путевка в Лигу Чемпионов на следующий сезон и сопутствующими бенифитами.



Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим может чувствовать себя в безопасности, независимо от исхода финала, но вот его визави из "Тоттенхэма" Анге Постекоглу находится под серьезным давлением и едва ли сохранит работу, если вернется из Бильбао с пустыми руками.



Для "Юнайтед" это возможность третий сезон подряд завершить с трофеем, тогда как "Тоттенхэм" не знает больших наград с Кубка Лиги в 2008 году.



"Юнайтед" лишь 20 дней назад играл в Бильбао, уверенно одолев местный "Атлетик" в первом полуфинальном матче Лиги Европы (0:3).



- Это будет шестой английский финал в европейских соревнованиях и третий с участием "Тоттенхэма".



- Это четвертый раз, когда в финале Лиги Европы сходятся команды из одной страны. Последним было противостояние "Челси" и "Арсенала" в 2019 году.



- Единственный предыдущий раз "Тоттенхэм" и "Юнайтед" пересекались в еврокубках еще в сезоне 1963/64, когда "красные дьяволы" взяли верх 4:3 по сумме двух матчей в 1/8 финала Кубка обладателей кубков.



- "Тоттенхэм" выиграл все три встречи с "Юнайтед" в этом сезоне (0:3 на выезде и 1:0 дома в Премьер-Лиге, 4:3 дома в Кубке Лиги). Прежде лишь одной команде удавалось одолеть "дьяволов" четырежды за сезон ("Эвертону" в 1985/86).



- "Юнайтед" не выиграл ни одной из шести последних встреч с "Тоттенхэмом" во всех соревнованиях (2 ничьи, 4 поражения).



- "Юнайтед" остается единственной непобежденной командой в еврокубках в этом сезоне (9 побед, 5 ничьих). Прежде только "Челси" в 2018/19 и "Айнтрахту" в 2021/22 удавалось выиграть Лигу Европы без поражений.



- На европейской арене "Тоттенхэм" не знает трофеев с Кубка УЕФА в сезоне 1983/84.



- Это будет девятый европейский финал для "Юнайтед" — среди английских команд только у "Ливерпуля" их больше (15).



- "Тоттенхэм" может стать только второй английской командой, выигрывавшей Кубок УЕФА / Лигу Европы трижды (после "Ливерпуля").



- Рубен Аморим может стать только третьим тренером, выигравшим трофей в своем первом сезоне в "Юнайтед". Прежде это удавалось лишь Жозе Моуриньо (Кубок Лиги и Лига Европы в 2016/17) и Эрику Тен Хагу (Кубок Лиги в 2022/23).



- Анге Постекоглу — первый австралийский тренер в финале европейского соревнования.



- Капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш совершил 11 результативных действий в этом розыгрыше Лиги Европы (7+4) — только у Райана Шерки из "Лиона" больше (12).



- Нападающий "Тоттенхэма" Доминик Соланке забивал в каждом из четырех своих последних матчей против "Юнайтед" (5 голов).



В числе потерь "Тоттенхэма" значатся Раду Дрэгушин, Джеймс Мэддисон, Лукас Бергвалл, Деян Кулусевски и Тимо Вернер.



"Юнайтед" будет лишен защитников Маттейса Де Лигта и Лисандро Мартинеса. Лени Йоро, Диогу Далот и даже Джошуа Зиркзее возобновили тренировки и могут сыграть. Чидо Оби на Лигу Европы не заявлен.



Лига Европы. Финал

"Тоттенхэм" (Англия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Бильбао. Стадион "Сан-Мамес". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз