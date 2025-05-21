Анонс финала Лиги Европы

Лига Европы В среду вечером "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" сразятся в Бильбао, чтобы определить судьбу трофея Лиги Европы.

На старте сезона едва ли кто-нибудь мог предположить, что в финале Лиги Европы сойдутся 17-я и 16-я команды Премьер-Лиги, особенно если ими будут "Тоттенхэм" и "Юнайтед".

"Тоттенхэм" и "Юнайтед" совершенно провалили этот сезон Премьер-Лиги, и в финале для них на кону будет не только трофей, но и путевка в Лигу Чемпионов на следующий сезон и сопутствующими бенифитами.

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим может чувствовать себя в безопасности, независимо от исхода финала, но вот его визави из "Тоттенхэма" Анге Постекоглу находится под серьезным давлением и едва ли сохранит работу, если вернется из Бильбао с пустыми руками.

Для "Юнайтед" это возможность третий сезон подряд завершить с трофеем, тогда как "Тоттенхэм" не знает больших наград с Кубка Лиги в 2008 году.

"Юнайтед" лишь 20 дней назад играл в Бильбао, уверенно одолев местный "Атлетик" в первом полуфинальном матче Лиги Европы (0:3).

- Это будет шестой английский финал в европейских соревнованиях и третий с участием "Тоттенхэма".

- Это четвертый раз, когда в финале Лиги Европы сходятся команды из одной страны. Последним было противостояние "Челси" и "Арсенала" в 2019 году.

- Единственный предыдущий раз "Тоттенхэм" и "Юнайтед" пересекались в еврокубках еще в сезоне 1963/64, когда "красные дьяволы" взяли верх 4:3 по сумме двух матчей в 1/8 финала Кубка обладателей кубков.

- "Тоттенхэм" выиграл все три встречи с "Юнайтед" в этом сезоне (0:3 на выезде и 1:0 дома в Премьер-Лиге, 4:3 дома в Кубке Лиги). Прежде лишь одной команде удавалось одолеть "дьяволов" четырежды за сезон ("Эвертону" в 1985/86).

- "Юнайтед" не выиграл ни одной из шести последних встреч с "Тоттенхэмом" во всех соревнованиях (2 ничьи, 4 поражения).

- "Юнайтед" остается единственной непобежденной командой в еврокубках в этом сезоне (9 побед, 5 ничьих). Прежде только "Челси" в 2018/19 и "Айнтрахту" в 2021/22 удавалось выиграть Лигу Европы без поражений.

- На европейской арене "Тоттенхэм" не знает трофеев с Кубка УЕФА в сезоне 1983/84.

- Это будет девятый европейский финал для "Юнайтед" — среди английских команд только у "Ливерпуля" их больше (15).

- "Тоттенхэм" может стать только второй английской командой, выигрывавшей Кубок УЕФА / Лигу Европы трижды (после "Ливерпуля").

- Рубен Аморим может стать только третьим тренером, выигравшим трофей в своем первом сезоне в "Юнайтед". Прежде это удавалось лишь Жозе Моуриньо (Кубок Лиги и Лига Европы в 2016/17) и Эрику Тен Хагу (Кубок Лиги в 2022/23).

- Анге Постекоглу — первый австралийский тренер в финале европейского соревнования.

- Капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш совершил 11 результативных действий в этом розыгрыше Лиги Европы (7+4) — только у Райана Шерки из "Лиона" больше (12).

- Нападающий "Тоттенхэма" Доминик Соланке забивал в каждом из четырех своих последних матчей против "Юнайтед" (5 голов).

В числе потерь "Тоттенхэма" значатся Раду Дрэгушин, Джеймс Мэддисон, Лукас Бергвалл, Деян Кулусевски и Тимо Вернер.

"Юнайтед" будет лишен защитников Маттейса Де Лигта и Лисандро Мартинеса. Лени Йоро, Диогу Далот и даже Джошуа Зиркзее возобновили тренировки и могут сыграть. Чидо Оби на Лигу Европы не заявлен.

Лига Европы. Финал
"Тоттенхэм" (Англия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Бильбао. Стадион "Сан-Мамес". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз




Метки анонс матча, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.05.2025 11:00

Количество просмотров Просмотров: 645

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  1. forester-ibe 21.05.2025 11:52 # forester-ibe
    19.05.2025 18:55 # удалить
    forester-ibe

    Все следующие комментарии на ветке после этого от пидоров
    (ответить)

    19.05.2025 19:02 #
    narcot

    ротета: 0 титулов
    петунхэм: возможно, 1
    (ответить)

    19.05.2025 19:03 #
    bembo

    ключевое слово : возможно )))))
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    Источник: https://fapl.ru/posts/114904/?c=1#c8053069

    ))))))))

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  2. lancerlancer1 21.05.2025 11:48 # lancerlancer1
    Мамбет с тараза не успел за конями говно прибрать, уже на фапле сидит уехехеххеехе

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  3. forester-ibe 21.05.2025 11:46 # forester-ibe
    1 Ливерпуль
    2 Арсенал
    3 Манчестер Сити
    4 Ньюкасл
    5 Астон Вилла
    6 Ноттингем Форест
    7 Чорли

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  4. moneycity 21.05.2025 11:44 # moneycity
    16 Манчестер Юнайтед 37 39
    17 Тоттенхэм 37 38

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  5. redwhitegun 21.05.2025 11:43 # redwhitegun
    Хотелось бы чтобы Постельвуглу и Сон взяли трофей, но не они представляют тоттенщит, так что фпирет юнайтед)

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  6. gidro-met 21.05.2025 11:40 # gidro-met
    Манков с победой. Пройти турнир без поражений , это было круто )

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  7. lancerlancer1 21.05.2025 11:39 # lancerlancer1
    тотенщит в этом сезоне самая уе6анская команда, не достойны победы

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  8. kukuruzko 21.05.2025 11:38 # kukuruzko
    За вагифчиков? Или наркотиков?

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  9. thegodfather 21.05.2025 11:35 # thegodfather
    Оруууууу

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  10. zaeba1l 21.05.2025 11:10 # zaeba1l
    Сон и Ко, не проебите свой шанс..

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