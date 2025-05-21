Анонс финала Лиги Европы
В среду вечером "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" сразятся в Бильбао, чтобы определить судьбу трофея Лиги Европы.
На старте сезона едва ли кто-нибудь мог предположить, что в финале Лиги Европы сойдутся 17-я и 16-я команды Премьер-Лиги, особенно если ими будут "Тоттенхэм" и "Юнайтед".
"Тоттенхэм" и "Юнайтед" совершенно провалили этот сезон Премьер-Лиги, и в финале для них на кону будет не только трофей, но и путевка в Лигу Чемпионов на следующий сезон и сопутствующими бенифитами.
Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим может чувствовать себя в безопасности, независимо от исхода финала, но вот его визави из "Тоттенхэма" Анге Постекоглу находится под серьезным давлением и едва ли сохранит работу, если вернется из Бильбао с пустыми руками.
Для "Юнайтед" это возможность третий сезон подряд завершить с трофеем, тогда как "Тоттенхэм" не знает больших наград с Кубка Лиги в 2008 году.
"Юнайтед" лишь 20 дней назад играл в Бильбао, уверенно одолев местный "Атлетик" в первом полуфинальном матче Лиги Европы (0:3).
- Это будет шестой английский финал в европейских соревнованиях и третий с участием "Тоттенхэма".
- Это четвертый раз, когда в финале Лиги Европы сходятся команды из одной страны. Последним было противостояние "Челси" и "Арсенала" в 2019 году.
- Единственный предыдущий раз "Тоттенхэм" и "Юнайтед" пересекались в еврокубках еще в сезоне 1963/64, когда "красные дьяволы" взяли верх 4:3 по сумме двух матчей в 1/8 финала Кубка обладателей кубков.
- "Тоттенхэм" выиграл все три встречи с "Юнайтед" в этом сезоне (0:3 на выезде и 1:0 дома в Премьер-Лиге, 4:3 дома в Кубке Лиги). Прежде лишь одной команде удавалось одолеть "дьяволов" четырежды за сезон ("Эвертону" в 1985/86).
- "Юнайтед" не выиграл ни одной из шести последних встреч с "Тоттенхэмом" во всех соревнованиях (2 ничьи, 4 поражения).
- "Юнайтед" остается единственной непобежденной командой в еврокубках в этом сезоне (9 побед, 5 ничьих). Прежде только "Челси" в 2018/19 и "Айнтрахту" в 2021/22 удавалось выиграть Лигу Европы без поражений.
- На европейской арене "Тоттенхэм" не знает трофеев с Кубка УЕФА в сезоне 1983/84.
- Это будет девятый европейский финал для "Юнайтед" — среди английских команд только у "Ливерпуля" их больше (15).
- "Тоттенхэм" может стать только второй английской командой, выигрывавшей Кубок УЕФА / Лигу Европы трижды (после "Ливерпуля").
- Рубен Аморим может стать только третьим тренером, выигравшим трофей в своем первом сезоне в "Юнайтед". Прежде это удавалось лишь Жозе Моуриньо (Кубок Лиги и Лига Европы в 2016/17) и Эрику Тен Хагу (Кубок Лиги в 2022/23).
- Анге Постекоглу — первый австралийский тренер в финале европейского соревнования.
- Капитан "Юнайтед" Бруну Фернандеш совершил 11 результативных действий в этом розыгрыше Лиги Европы (7+4) — только у Райана Шерки из "Лиона" больше (12).
- Нападающий "Тоттенхэма" Доминик Соланке забивал в каждом из четырех своих последних матчей против "Юнайтед" (5 голов).
В числе потерь "Тоттенхэма" значатся Раду Дрэгушин, Джеймс Мэддисон, Лукас Бергвалл, Деян Кулусевски и Тимо Вернер.
"Юнайтед" будет лишен защитников Маттейса Де Лигта и Лисандро Мартинеса. Лени Йоро, Диогу Далот и даже Джошуа Зиркзее возобновили тренировки и могут сыграть. Чидо Оби на Лигу Европы не заявлен.
Лига Европы. Финал
"Тоттенхэм" (Англия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Бильбао. Стадион "Сан-Мамес". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
21.05.2025 11:00
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Последние комментарии:
19.05.2025 18:55 # удалить
forester-ibe
Все следующие комментарии на ветке после этого от пидоров
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19.05.2025 19:02 #
narcot
ротета: 0 титулов
петунхэм: возможно, 1
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19.05.2025 19:03 #
bembo
ключевое слово : возможно )))))
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Источник: https://fapl.ru/posts/114904/?c=1#c8053069
))))))))
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Мамбет с тараза не успел за конями говно прибрать, уже на фапле сидит уехехеххеехе
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1 Ливерпуль
2 Арсенал
3 Манчестер Сити
4 Ньюкасл
5 Астон Вилла
6 Ноттингем Форест
7 Чорли
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16 Манчестер Юнайтед 37 39
17 Тоттенхэм 37 38
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Хотелось бы чтобы Постельвуглу и Сон взяли трофей, но не они представляют тоттенщит, так что фпирет юнайтед)
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Манков с победой. Пройти турнир без поражений , это было круто )
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тотенщит в этом сезоне самая уе6анская команда, не достойны победы
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За вагифчиков? Или наркотиков?
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Оруууууу
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Сон и Ко, не проебите свой шанс..
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