Клубы Премьер-Лиги следят за Родриго

Клубы Премьер-Лиги следят за ситуацией вокруг нападающего испанского "Реала" Родриго.

По информации журналиста Бена Джейкобса, "Реал" открыт к продаже Родриго грядущим летом, установив за свою звезду цену в 90-100 миллионов евро (76-84 млн. фунтов).



Возможность заполучить Родриго привлекла внимание "Челси", "Арсенала" и "Ливерпуля", а в прошлом 24-летним игроком сборной Бразилии также интересовался "Аль-Хиляль".



Однако пока "Реал" не получал никаких предложений или хотя бы запросов насчет Родриго, который забил шесть голов в этом сезоне Ла Лиги, еще пять раз отличившись в Лиге Чемпионов.



Испанская газеты Marca в свою очередь утверждает, что "Реал" уже присмотрел замену Родриго, нацелившись на Нико Уильямса из "Атлетико", которого хочет и "Арсенал".