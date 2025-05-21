Амориму "странно" не ощущать угрозы увольнения

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признался, что находит странным отсутствие угрозы увольнения.

В преддверии финала Лиги Европы, от которого целиком зависит успех этого сезона для "Юнайтед", Аморим не находится под давлением в плане сохранения работы — в отличие от своего коллеги Анге Постекоглу из "Тоттенхэма".



Несмотря на удручающие результаты в Премьер-Лиге, болельщики "Юнайтед" даже не требуют увольнения Аморима, а наоборот, безусловно поддерживают его, и Рубен затрудняется это объяснить.



"Я не знаю. Мне известно, что в такого рода клубе — также в "Тоттенхэме", но особенно в "Манчестер Юнайтед" — это странно, потому что прежде здесь были тренеры, которые проигрывали матчи и которых увольняли. Это сложно объяснить. Люди видят, что мы стараемся делать, и видят, что я больше думаю о клубе, нежели о себе".



Люди — и особенно руководство — понимают, что у нас много проблем, и с учетом контекста нам приходится очень сложно. Я не знаю, как объяснить, почему фанаты ведут себя таким образом со мной в данный момент. Это сложно объяснить. Я постараюсь проявить себя перед фанатами, перед руководством, но у меня нет объяснения для вас", — цитирует Аморима The Guardian.