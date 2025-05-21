"Аль-Итихад" и "Аль-Хиляль" хотят Бруно Гимараэса

Саудовские "Аль-Итихад" и "Аль-Хиляль" заинтересованы в приобретении полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса грядущим летом.

Гимараэс сыграл важную роль в завоевании "Ньюкаслом" Кубка Лиги, а сейчас помогает "сорокам" пробиться в Лигу Чемпионов.



Однако летом "Ньюкасл" может лишиться своего капитана, за которого "Аль-Иттихад" готов выплатить отступные в 100 миллионов фунтов.



По информации ESPN, только на прошлой неделе агент 27-летнего бразильца Алексис Малаволта побывал в Саудовской Аравии и провел встречу с боссами "Аль-Иттихада".



Чемпион саудовской лиги рассматривает Гимараэса в качестве своей приоритетной трансферной цели на лето, но также Бруно хочет "Аль-Хиляль", подыскивающий альтернативу Бруну Фернандешу из "Манчестер Юнайтед".



Пока переговоры находятся на ранней стадии, но Гимараэс рассчитывает на предложение с зарплатой в 40-50 миллионов евро (34-42 млн. фунтов) в год, чтобы по-настоящему рассмотреть возможность переезда в Саудовскую Аравию.