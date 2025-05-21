Светская хроника за среду

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" по-прежнему претендует на Виктора Дьекереша. "Челси" обсуждает покупку Йоррела Хато. "Рома" хочет переманить Нуну Эшпириту Санту. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" не выходит из борьбы за нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша. (talkSPORT)

"Юнайтед" лидирует в борьбе за нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа, но в случае поражения в финале Лиги Европы инициатива перейдет к "Челси". (ESPN)

"Ньюкасл" вступил в борьбу за Делапа. (talkSPORT)

"Челси" начал переговоры с "Аяксом" о покупке защитника Йоррела Хато, который также интересен "Ливерпулю" и "Арсеналу". (Caughtoffside)

"Манчестер Сити" поспорит с "Ливерпулем" за левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза. (i Sport)

Саудовские клубы сохраняют интерес к нападающему "Ливерпуля" Дарвину Нуньесу, также сделав запросы насчет его партнеров по раздевалке Луиса Диаса и Диогу Жоты. (Sky Sport Germany)

Клубы Бундеслиги и Премьер-Лиги интересуются защитником "Ливерпуля" Джареллом Куансой. (Sky Sport Germany)

"Арсенал" разрешил своему полузащитнику Жоржиньо выступить за "Фламенго" на клубном Чемпионате Мира. (Fabrizio Romano)

"Астон Вилла" не собирается стоять на пути у голкипера Эмилиано Мартинеса, который хочет покинуть Бирмингем. (Givemesport)

Полузащитник Абдулай Дукуре покидает "Эвертон" в конце сезона. (BBC)

Дортмундская "Боруссия" опережает "Айнтрахт" в борьбе за полузащитника "Сандерленда" Джоба Беллингема. (Sky Sport Germany)

Другое

"Лестер" собирается уволить Рууда Ван Нистелроя и предложить должность главного тренера Расселлу Мартину. (Football Insider)

"Саутгемптон" близок к назначению Уилла Стилла своим главным тренером. (The Guardian)

"Рома" заинтересована в приглашении главного тренера "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту. (talkSPORT)

Агент Юргена Клоппа опроверг слухи о том, что бывший тренер "Ливерпуля" возглавит "Рому". (Daily Mirror)

Саудовский "Аль-Хиляль" обратился к Майклу Эдвардсу, исполнительному директору по футболу компании FSG, владеющей "Ливерпулем". (talkSPORT)

Супруга нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина подверглась оскорблениям на расовой почве в социальных сетях. Полиция начала свое расследование. (The Guardian)

Бывший нападающий сборной Англии Джермейн Дефо был лишен водительских прав в четвертый раз за превышение скорости. (The Sun)

Эксперты по генеалогии определили, что легенда "Юнайтед" Эрик Кантона приходится родственником новому Папе римскому Льву XIV. (The Sun)




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Автор mihajlo   

Дата 21.05.2025 06:00

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