Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" по-прежнему претендует на Виктора Дьекереша. "Челси" обсуждает покупку Йоррела Хато. "Рома" хочет переманить Нуну Эшпириту Санту. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" не выходит из борьбы за нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша. (talkSPORT)



"Юнайтед" лидирует в борьбе за нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа, но в случае поражения в финале Лиги Европы инициатива перейдет к "Челси". (ESPN)



"Ньюкасл" вступил в борьбу за Делапа. (talkSPORT)



"Челси" начал переговоры с "Аяксом" о покупке защитника Йоррела Хато, который также интересен "Ливерпулю" и "Арсеналу". (Caughtoffside)



"Манчестер Сити" поспорит с "Ливерпулем" за левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза. (i Sport)



Саудовские клубы сохраняют интерес к нападающему "Ливерпуля" Дарвину Нуньесу, также сделав запросы насчет его партнеров по раздевалке Луиса Диаса и Диогу Жоты. (Sky Sport Germany)



Клубы Бундеслиги и Премьер-Лиги интересуются защитником "Ливерпуля" Джареллом Куансой. (Sky Sport Germany)



"Арсенал" разрешил своему полузащитнику Жоржиньо выступить за "Фламенго" на клубном Чемпионате Мира. (Fabrizio Romano)



"Астон Вилла" не собирается стоять на пути у голкипера Эмилиано Мартинеса, который хочет покинуть Бирмингем. (Givemesport)



Полузащитник Абдулай Дукуре покидает "Эвертон" в конце сезона. (BBC)



Дортмундская "Боруссия" опережает "Айнтрахт" в борьбе за полузащитника "Сандерленда" Джоба Беллингема. (Sky Sport Germany)



Другое



"Лестер" собирается уволить Рууда Ван Нистелроя и предложить должность главного тренера Расселлу Мартину. (Football Insider)



"Саутгемптон" близок к назначению Уилла Стилла своим главным тренером. (The Guardian)



"Рома" заинтересована в приглашении главного тренера "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту. (talkSPORT)



Агент Юргена Клоппа опроверг слухи о том, что бывший тренер "Ливерпуля" возглавит "Рому". (Daily Mirror)



Саудовский "Аль-Хиляль" обратился к Майклу Эдвардсу, исполнительному директору по футболу компании FSG, владеющей "Ливерпулем". (talkSPORT)



Супруга нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина подверглась оскорблениям на расовой почве в социальных сетях. Полиция начала свое расследование. (The Guardian)



Бывший нападающий сборной Англии Джермейн Дефо был лишен водительских прав в четвертый раз за превышение скорости. (The Sun)



Эксперты по генеалогии определили, что легенда "Юнайтед" Эрик Кантона приходится родственником новому Папе римскому Льву XIV. (The Sun)