"Сити" победил "Борнмут" и поднялся на третье место

"Манчестер Сити" одержал комфортную победу 3:1 над "Борнмутом" и поднялся на третье место в Премьер-Лиге.

Относительно поражения в финале Кубка Англии в стартовый состав "горожан" вернулись Эдерсон, Матеуш Нунеш, Матео Ковачич и Илкай Гюндоган, заменив Штефана Ортегу, Нико О'Райли, Жереми Доку и Савиньо. Выздоровевший Родри расположился среди запасных.



У "вишенок" с первых минут вышли Хулиан Араухо и Джастин Клюйверт, заменив Адама Смита и Адама Скотта.



Первая голевая угроза возникла на седьмой минуте, когда Ковачич не попал в створ с дистанции.



А вот дальний удар Мармуша на 14-й минуте оказался точным. Омар исправился за свою осечку с пенальти в кубковом финале, отправив мяч в ворота по неберущейся траектории — 1:0.



На 25-й минуте Де Брюйне был обязан удваивать преимущество "Сити", во вратарской площади замыкая прострел партнера, однако Кевин непостижимым образом пробил в перекладину.



На 33-й минуте "Борнмут" ответил своим попаданием в каркас ворот. Это Эванилсон пробил в штангу, в районе 11-метровой отметки замыкая прострел партнера.



И все-таки "горожане" играли первым номером, и это вылилось в их второй гол. На 38-й минуте Гюндоган сделал короткую передачу назад в штрафной на Бернарду Силву, а тот подработал мяч и вторым касанием поразил ближний угол ворот — 2:0.



Во втором тайме игра навевала тоску. Гости старались, но серьезных проблем сопернику доставить не могли.



Так было до 67-й минуты, когда Ковачич совершил фол последней надежды на Эванилсоне и оставил "Сити" вдесятером.



Однако прошло всего шесть минут, и рефери уравнял составы, изгнав с поля Льюиса Кука за грубый фол против вышедшего на замену Нико Гонсалеса.



Остаток матча был отмечен выходом на замену Родри и голом Гонсалеса, который пробил с границы штрафной площади в ближний угол ворот — 3:0.



А уже на исходе компенсированного времени "Борнмут" подсластил свою пилюлю. Это Даниэль Джеббисон перехватил неудачный пас Нунеша назад на Рубена Диаша, выскочил на ударную позицию и пробил Эдерсона — 3:1.



"Сити" не поддался разочарованию от проигранного на "Уэмбли" финала и довольно комфортно одержал победу, благодаря которой почти решил задачу по попаданию в Лигу Чемпионов.



"Манчестер Сити" — "Борнмут". Отчет о матче