Постекоглу: "Я не клоун"

Анге Постекоглу Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу призвал не считать его "клоуном".

В преддверии финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" одна из британских газет написала про Постекоглу, что тот "балансирует между героем и клоуном".

Такое сравнение обусловлено удручающими результатами "Тоттенхэма" в этом сезоне Премьер-Лиги, где "шпоры" потерпели рекордное для своего клуба 21 поражение и занимают 17-е место.

Однако Постекоглу не думает, что один матч, пускай даже речь о финале, может определить его как личность.

"Я скажу вам одну вещь, независимо от завтра: я не клоун и никогда им не буду, приятель".

"Я по-настоящему расстроен, что вы используете такого рода терминологию в отношении того, кто на протяжении 26 лет — без одолжений со стороны кого-либо — упорным трудом прокладывал путь к тому, чтобы вывести клуб в финал важного европейского соревнования".

"Если вы предполагаете, что я буду клоуном, если мы не добьемся успеха... Я не уверен, что можно ответить на это", — приводит слова Постекоглу Sky Sports.




Метки Постекоглу, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.05.2025 23:00

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  1. makeewadim 21.05.2025 00:08 # makeewadim
    Комментируя это он подтердил сказанное в газете)

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  2. cristian-romero 20.05.2025 23:19 # cristian-romero
    Ты хуесос

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  3. ray-black 20.05.2025 23:11 # ray-black
    А по большому счету так и есть. Матч решит кем останется Постекоглу в истории Тоттенхэма. Тем кто принес долгожданный трофей или тот кто просрал все.

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