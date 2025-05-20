Постекоглу: "Я не клоун"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу призвал не считать его "клоуном".

В преддверии финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" одна из британских газет написала про Постекоглу, что тот "балансирует между героем и клоуном".



Такое сравнение обусловлено удручающими результатами "Тоттенхэма" в этом сезоне Премьер-Лиги, где "шпоры" потерпели рекордное для своего клуба 21 поражение и занимают 17-е место.



Однако Постекоглу не думает, что один матч, пускай даже речь о финале, может определить его как личность.



"Я скажу вам одну вещь, независимо от завтра: я не клоун и никогда им не буду, приятель".



"Я по-настоящему расстроен, что вы используете такого рода терминологию в отношении того, кто на протяжении 26 лет — без одолжений со стороны кого-либо — упорным трудом прокладывал путь к тому, чтобы вывести клуб в финал важного европейского соревнования".



"Если вы предполагаете, что я буду клоуном, если мы не добьемся успеха... Я не уверен, что можно ответить на это", — приводит слова Постекоглу Sky Sports.