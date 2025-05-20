Эмилиано Мартинес интересен МЮ и "Атлетико"

"Манчестер Юнайтед" и испанский "Атлетико" проявляют интерес к голкиперу "Астон Виллы" Эмилиано Мартинесу.

Мартинес с высокой вероятностью покинет "Виллу" в конце этого сезона, намекнув на это своим эмоциональным поведением после заключительного в сезоне домашнего матча команды Унаи Эмери против "Тоттенхэма" в прошлую пятницу.



По информации talkSPORT, на руках у Мартинеса есть заманчивые предложения из Саудовской Аравии, но 32-летний страж ворот сборной Аргентины предпочитает остаться в Европе.



Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне является большим поклонником своего соотечественника, а также Мартинес уже некоторое время находится на радаре у "Юнайтед".



Однако "Юнайтед" будет готов приобрести Мартинеса только в случае расставания с Андре Онана, к которому тоже существует интерес со стороны саудовских клубов.



У Мартинеса по-прежнему есть контракт до 2029 года, и "Вилла" хочет за своего первого номера 40 миллионов фунтов. В идеале бирмингемцы хотели бы продать Эмилиано до 30 июня, чтобы поправить ситуацию с финансовым фейр-плей.