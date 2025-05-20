"Брайтон" согласовал переход Боскальи
"Брайтон" согласовал переход центрального защитника голландского ПСВ Оливье Боскальи свободным агентом.
"Брайтон" пытался заполучить Боскальи еще прошлым летом, но тогда ПСВ отклонил предложение "чаек" в 8.5 млн. фунтов.
В результате Боскальи остался в Эйндховене на этот сезон, завоевал с ПСВ второй подряд титул Эредивизии и теперь все-таки переходит в "Брайтон".
Как сообщает Sky Sports, 27-летний француз официально присоединится к "Брайтону" 1 июля, когда истечет его контракт с ПСВ.
Боскальи, также способный сыграть левого защитника, выступал за ПСВ с 2019 года, а вообще является воспитанником "Ниццы".
20.05.2025 21:00
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