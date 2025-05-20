"Брайтон" согласовал переход Боскальи

"Брайтон" согласовал переход центрального защитника голландского ПСВ Оливье Боскальи свободным агентом.

"Брайтон" пытался заполучить Боскальи еще прошлым летом, но тогда ПСВ отклонил предложение "чаек" в 8.5 млн. фунтов.



В результате Боскальи остался в Эйндховене на этот сезон, завоевал с ПСВ второй подряд титул Эредивизии и теперь все-таки переходит в "Брайтон".



Как сообщает Sky Sports, 27-летний француз официально присоединится к "Брайтону" 1 июля, когда истечет его контракт с ПСВ.



Боскальи, также способный сыграть левого защитника, выступал за ПСВ с 2019 года, а вообще является воспитанником "Ниццы".