Йоро, Далот и Зиркзее отправились с МЮ на финал Лиги Европы

Лени Йоро, Диогу Далот и Джошуа Зиркзее отправились с "Манчестер Юнайтед" в Бильбао на финал Лиги Европы против "Тоттенхэма".

Все трое перечисленных игроков приняли участие в заключительной тренировке "Юнайтед" перед вылетом в Испанию, сообщает Sky Sports.



Особенным сюрпризом стало возвращение в строй Зиркзее, который получил травму задней поверхности бедра против "Ньюкасла" в прошлом месяце. Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим говорил, что Джошуа уже не сыграет в этом сезоне.



Далот не играет за "Юнайтед" с поражения от "Вулверхэмптона" в апреле, когда он получил травму икроножной мышцы. А у Йоро возникли проблемы со стопой против "Вест Хэм" ранее в мае.



В то же время защитник Маттейс Де Лигт пока тренируется по индивидуальной программе и в финале против "Тоттенхэма" в среду вечером не сыграет, став второй потерей "Юнайтед" после Лисандро Мартинеса.